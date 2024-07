Hoe en wanneer vinden de keuringen van F1-auto’s plaats?

De keuring speelt een cruciale rol bij elke Formule 1 Grand Prix. Het is namelijk de technische controle die ervoor moet zorgen dat alle deelnemende bolides gedurende het raceweekend legaal zijn. Alle auto's en coureurs moeten groen licht krijgen, waarbij één foutieve controle al kan leiden tot diskwalificatie. Dus gebruikt de FIA - verantwoordelijk voor het uitvoeren van de keuringen - een zeer nauwkeurig proces om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels is.

Maar hoe werkt het proces, en waar letten raceofficials op bij het bepalen of een deelnemer voldoet aan de regelgeving of niet?

Hoe werken keuringen in F1?

Er zijn drie verschillende stappen in de keuring tijdens een F1-weekend: voor, tijdens en na de race. Nog voordat de eerste keuring plaatsvindt moeten alle teams uiterlijk twee uur voor de eerste vrije training een verklaring invullen waarop wordt bevestigd dat het voertuig voldoet aan alle voorschriften. Doen ze dit niet? Dan krijgen ze een boete, zoals bijvoorbeeld Mercedes in 2022 heeft ondervonden. Het Duitse team moest 25 duizend euro aftikken toen ze een fout maakten bij het invullen van het formulier voor de auto van Lewis Hamilton.

De pre-event controles worden uitgevoerd door de teams zelf. Hierdoor zijn de keuringen tijdens de sessies – de tweede van de drie controleronden - nog belangrijker, omdat het de eerste echte kans voor de FIA is om te bepalen of auto's legaal zijn. Dit wordt gedaan door een official in iedere pitbox te plaatsen, waar ze de auto observeren, het werk eromheen monitoren en de banden op conformiteit controleren.

De keuring tijdens de sessies is sinds 2022 uitgebreid met de introductie van laserscans, die extra willekeurige controles uitvoeren om zoveel mogelijk te verzekeren dat elke auto legaal is. Het oude systeem – waar de controleurs gebruik maakten van metalen sjablonen – was niet geschikt voor de nieuwe generatie auto’s. Onder het nieuwe systeem delen teams daarom Computer Aided Design [CAD]-gegevens met de FIA, waar de laserscans vervolgens controleren of wat is doorgegeven overeenkomt met de daadwerkelijke auto. Fysieke tests worden nog steeds uitgevoerd op vleugel- en vloerbuigingen, net als de meting van de opening van de DRS. Deze tests vinden plaats in de garage van de FIA.

De laatste keuring vindt plaats na de race. Zodra de auto’s over de finish komen, zullen ze in de pitstraat in parc fermé worden geplaatst. Zowel de coureur als de auto zal vervolgens op de weegschaal worden gezet, en wordt bepaald of het totaal voldoet aan het minimumgewicht van de auto. Om deze reden zie je coureurs nooit direct na het uitstappen een flesje water drinken, want dit heeft invloed op de uitkomst van de weging.

Coureurs staan in de rij voor de weging. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Sinds 2019 moeten coureurs minimaal tachtig kilo wegen, inclusief alle veiligheidsuitrusting zoals de helm, de handschoenen en het nek- en hoofdondersteuningssysteem. Redden coureurs dit niet, dan moeten ze extra ballast bij zich dragen. Dit minimum is ingesteld om het oneerlijke gewichtsverschil tussen coureurs te bestrijden. Het is belangrijk dat de teams rekening houden met het vochtverlies tijdens de race, want soms kan dit oplopen tot drie kilo lichaamsgewicht.

De laatste test wordt steekproefgewijs uitgevoerd, en vier bolides worden na de race geselecteerd. Hier wordt niet elke centimeter van de auto gecontroleerd, mede door het krappe schema na een Grand Prix. Race officials selecteren willekeurig een aantal onderdelen dat getest wordt.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2e plaats, en Esteban Ocon, Alpine F1, 1e plaats, spuiten Champagne op het podium Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Diskwalificatie

Er zijn veel voorbeelden te noemen waarbij teams niet door de post-race keuring heen zijn gekomen, zoals de Aston Martin van Sebastian Vettel in 2021. De Duitser verloor zijn tweede plek na een sensationele Grand Prix van Hongarije, omdat er niet genoeg brandstof in de tank zat. De teams zijn namelijk verplicht om één liter aan het einde van de race over te houden, zodat de FIA kan controleren of het brandstofmonster voldoet aan de eisen. Een recenter voorbeeld is de diskwalificatie van Charles Leclerc en Lewis Hamilton in Austin 2023. Beide heren hadden een bodemplaat die meer dan de toegestane slijtage vertoonde.