Hoe reageert men binnen en buiten de Formule 1 op Piastri-gate?

Voor wie het op wonderbaarlijke wijze heeft gemist: Sebastian Vettel verlaat Aston Martin en vertrekt na 2022 uit de Formule 1, het vrijgekomen stoeltje is overgenomen door Fernando Alonso, Alpine bevestigt Oscar Piastri, maar die laat op zijn beurt weten niet voor dat team te rijden in 2023... want McLaren is erbij gekomen. Het kan eigenlijk nooit normaal in de Formule 1 en op het script van de soap 'Piastri-gate', is Goede Tijden Slechte Tijden waarschijnlijk stikjaloers. Veel mensen binnen en buiten de Formule 1 reageren dan ook gevat op alle heisa en het op dinsdagavond verstuurde bericht van Piastri.

We beginnen met de tweet van de Australiër zelf, die hij de wereld instuurde ruim een uur na de bevestiging van hem als racecoureur bij Alpine in 2023.

We vervolgen met William Storey, die zelf ook verantwoordelijk is voor menig opstootje in de Formule 1. Hij is CEO van Rich Energy, dat energiedrankjes produceert, en voormalig titelsponsor van Haas. Hij heeft geen hoge pet op van McLaren-baas Zak Brown (en inmiddels is Piastri ook de pineut).

Alexander Albon en Williams bevestigden woensdag dat de Thai voor meerdere jaren aanblijft bij het Britse raceteam. Prima beslissing, Albon past daar uitstekend. De coureur zelf reageerde gevat op zijn nieuwe contract. Piastri reageerde overigens wel op de Williams-coureur: 'Congrats mate'.

In de IndyCar zijn ze ook bekend met dergelijke gebeurtenissen. Het overkwam Alex Palou, die én bij Chip Ganassi Racing én bij McLaren een contract had getekend voor volgend jaar. Diverse andere coureurs uit de Amerikaanse raceklasse pakten de popcorn er maar weer bij.

De Nederlandse Formule 2-coureur Richard Verschoor rook meteen zijn kans en solliciteerde met een emoticon.

De organisatie van de DTM weet wel beter. Zij mogen volgend seizoen Piastri verwelkomen in de Duitse raceklasse.

Voormalig IndyCar-coureur Gabby Chaves heeft intussen al een oplossing bedacht voor McLaren om toch alle gecontracteerde coureurs op een mooi plekje onder te brengen.

Of maakt de coureur een heel andere switch? Team DSM bevestigt Piastri namelijk bij het wielerteam. Loodst Piastri de Franse wielrenner Romain Bardet volgend jaar over de zwaarste Alpen-cols in de Tour de France?

Of wordt hij bij het aanvallende team van Taco van der Hoorn en Mike Teunissen geplaatst? Intermarché-Wanty-Gobert heeft de fotoshoot al achter de rug.

Geen stress in ieder geval. De Bundesliga-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern Leverkusen wordt zaterdag gewoon uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC.

Quick-Step komt ook met een transfer, maar verklapt al dat het niet Piastri is.