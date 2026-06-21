Aston Martin chief trackside officer Mike Krack gaf toe dat de weekenden in Monaco en Barcelona - op twee compleet verschillende circuits - het team geen enkele illusie lieten over de AMR26.

Hoewel de belangrijkste reden voor de zwakke prestaties van het team nog steeds duidelijk verband houdt met Honda's achterstand in de power unit, lieten de laatste twee races ook zien dat er weinig reden is om te geloven dat de zaken aan de chassiszijde aanzienlijk beter zijn.

"Het karakter van het circuit kan hier niet meer verschillen van Monaco,” gaf Krack toe na de race in Barcelona. “Je hebt veel hogesnelheidsbochten en veel middelhoge snelheidsbochten. Heel weinig langzame bochten. In Monaco is het omgekeerd. In Monaco heb je moeite om de banden aan het werk te krijgen. Hier probeer je de banden te koelen. Het is echt heel anders. Maar het feit dat we op beide circuits achterlopen, laat zien dat we op alle vlakken moeten werken."

Als er in het Aston Martin-kamp voorafgaand aan Monaco enige reden was voor voorzichtig optimisme, gezien de eigenschappen van het circuit minder nadruk leggen op vermogen, dan bleek de realiteit ontnuchterend. Beide coureurs kwalificeerden zich achteraan op de grid, zelfs achter Cadillac. En hoewel Fernando Alonso erin slaagde een punt te scoren, was dat grotendeels het gevolg van meerdere uitvallers en verschillende problemen bij rivalen, waaronder de straf na de race van Sergio Perez. De Mexicaan kwam als 10e over de finish voor Cadillac, maar werd later teruggezet naar de 15e plaats.

Mike Krack, Chief Trackside Officer of the Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Barcelona leverde een nog verpletterender resultaat op. Lance Stroll en Alonso bezetten opnieuw de laatste startrij in de kwalificatie, waarbij de achterstand op de door Ferrari aangedreven Cadillacs opliep tot een volle seconde.

Het was na die sessie dat Alonso Aston Martin omschreef als hebbend "de slechtste auto" en "de slechtste motor" op de grid.

Beide auto's vielen vervolgens uit in de race van zondag met betrouwbaarheidsproblemen.

Krack was het ermee eens dat er geen enkele oplossing is voor de problemen van het team.

“Ik denk dat het alles is,” zei hij toen hem werd gevraagd wat zo'n bruut gebrek aan snelheid in Barcelona ten opzichte van de concurrentie had veroorzaakt. “Ik denk dat we moeten verbeteren. Als het maar één ding was, zou het vrij gemakkelijk zijn.”

“Het drukt op iedereen”

Toch brengt Aston Martin, in tegenstelling tot de meeste rivalen, niet agressief upgrades voor de auto, en richt het zich in plaats daarvan op een groot pakket dat naar verwachting half juli in Spa zal arriveren. Tot die tijd zal er waarschijnlijk weinig veranderen.

“Het drukt op iedereen,” gaf Krack toe. “Je voelt het. Je voelt het in de garage. Je voelt het vooral bij de coureurs. We hebben het er al eerder over gehad. Het is een zeer moeilijke situatie.

"Aan de andere kant hebben we een sterke leider [in Adrian Newey]. De beslissing is genomen om [de auto] dan te upgraden. Het is aan ons allemaal om ons aan die beslissing te committeren. Zelfs als het moeilijk is.

“Het is onze taak om de motivatie hoog te houden. Om zoveel mogelijk te leren. Ik heb het al eerder gezegd, er zijn nog veel dingen die we met deze auto kunnen verbeteren. Het zou makkelijk zijn om te zeggen dat we gewoon rondjes draaien en wachten op de upgrades. Sommige van de problemen die we hebben zullen er nog steeds zijn. We moeten de kansen nu benutten om ze op te lossen. Of op zijn minst beter te worden.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Je leert altijd nieuwe dingen, hoe gek het ook klinkt. Wanneer je tussen de drie en vier seconden tekortkomt, denk je dat je in een andere categorie rijdt. Maar toch leer je veel. Barcelona is erg moeilijk qua energie. Je hebt gezien dat de FIA de energie een paar keer aanpaste voor het evenement. Het is een moeilijk circuit qua energie - [en] ik denk dat we enorm veel hebben geleerd. Hoe we onze processen moeten aanpassen om er het maximale uit te halen.”

Sprekend over positieve punten kon Krack er maar één aanwijzen.

“Het is moeilijk om ze te zien,” zei hij. “De enkele pitstop die we deden was naar mijn mening erg goed. We moeten werken en proberen ons op alle andere gebieden te verbeteren.”

Aston Martins moeilijke start van 2026 markeert zijn slechtste seizoensbegin sinds het team in 2021 onder eigendom van Lawrence Stroll terugkeerde in Formula 1. Na jaren van zware investeringen, spraakmakende aanwervingen en grote infrastructuurupgrades, werd verwacht dat het team dit jaar een significante stap voorwaarts zou zetten - vooral omdat de AMR26 de eerste auto was die werd ontwikkeld onder leiding van Adrian Newey.