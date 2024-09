Hoe Lawson de rol als reservecoureur bij Red Bull invult

Voor Liam Lawson rest er dit seizoen na zijn vijf invalbeurten in 2023 voor de geblesseerde Daniel Ricciardo niets anders dan een reserverol bij Red Bull Racing en RB. Dat betekent niet dat hij niets te doen heeft, want als reserve heeft hij genoeg taken. In de Talking Bulls-podcast vertelt de Nieuw-Zeelander hoe hij de dagen als Formule 1-reserve invult. "Ik ga naar elke race. Je moet er zijn als back-up", begint de 22-jarige coureur. "Voor sommige races zit ik de week ervoor in de simulator en rij ik daar ook vrijdag nog in. Dan vlieg ik zaterdagochtend naar het circuit toe. Vooral tijdens de Europese Grands Prix kan ik dat doen, want dan vlieg ik om 6 uur 's ochtends en dan ben ik nog op tijd voor de derde training." Het betekent voor Lawson wel dat hij weinig uren slaap kan meepakken: "Zaterdag is dan niet echt een leuke dag, maar ja, ik ga wel naar elke race."

Lawson rijdt dit jaar niet in een andere klasse om zichzelf scherp te houden voor het geval dat hij in moet vallen. Vorig jaar deed hij dat nog wel, toen hij naast de reserverol ook in de Super Formula aan de slag ging. Toch heeft de rijder een manier gevonden om in topconditie te blijven en tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan het raceteam. "De meeste dagen zit ik in de simulator, want dat komt toch het dichtst bij het echte werk", legt Lawson uit. "Tegenwoordig hangt de ontwikkeling van de auto vooral af van de resultaten uit de simulator, we kunnen niet meer met de auto naar het circuit. We proberen dus het maximale uit dat soort dagen [in de simulator] te halen."

Waardevolle lessen

Als Lawson dan aankomt op het circuit is het vooral zijn doel om alles te observeren, om zoveel mogelijk te leren. "Ik heb een koptelefoon op en luister met alles mee. Dat geeft me zelfs meer inzichten dan racen, want dan hoor ik alleen mijn engineer Rocky. Wat hij me vertelt, blijft vrij beperkt. Achter de schermen speelt er echter veel meer", vertelt de rijder. "Rocky krijgt allerlei informatie, zelfs vanuit [de fabriek] in Engeland. Dat is het interessantste wat ik als reserve te horen krijg. Ik luister met alles mee en krijg inzichten die ik normaal nooit krijg. Ik denk zelfs dat heel wat coureurs nooit te weten krijgen wat er op de achtergrond allemaal speelt."