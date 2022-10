Hoe kan Red Bull Racing constructeurskampioen worden in Austin?

Red Bull Racing kan in 2022 voor het eerst sinds acht Formule 1-seizoenen een einde maken aan de dominantie van Mercedes in het constructeurskampioenschap. Hoewel de Oostenrijkers vorig jaar met Max Verstappen de rijderstitel veiligstelde, ging de trofee voor beste team nog naar Brackley. In 2022 kreeg Red Bull tegenstand van Ferrari, maar die renstal faalde door tactische missers en technisch malheur. Verstappen klaarde het eerste klusje door in Japan de F1-titel van 2022 te pakken, in Austin krijgen de dames en heren uit Milton Keynes de kans om ook kampioen te worden bij de formaties.

Maar hoe wordt Red Bull in Austin kampioen?

Max Verstappen en Sergio Perez hebben dit seizoen voorlopig 619 punten bij elkaar geracet en daardoor een fikse voorsprong genomen op de Scuderia. De zegeteller van Red Bull staat dit jaar al op veertien stuks. Twee daarvan voor Checo, de overige twaalf zijn door zijn Nederlandse teamgenoot behaald. Ferrari kon begin dit jaar goed meekomen met Red Bull en had zelfs eventjes de overhand. De renstal zakte echter weg. Tot dusver hebben de mannen uit Maranello 454 punten verzameld. Dit betekent dat Red Bull met 165 punten voorsprong aan het treffen in Austin begint. Het magische getal voor de Oostenrijkse formatie is 147 punten, want dat is de voorsprong die zij aan het einde van de Amerikaanse GP moeten hebben om de strijd om de wereldtitel met drie races voor de boeg te beslissen. In Mexico en Abu Dhabi zijn per keer namelijk 44 punten te verdienen (25 voor P1, 18 voor P2 en 1 voor de snelste ronde), terwijl er in Brazilië door de sprintrace 59 punten te behalen zijn (8 punten extra voor P1, 7 punten voor P2).

De uitgangspositie van Red Bull om in de Verenigde Staten de wereldtitel veilig te stellen, is uitstekend te noemen. Zelfs als het team 18 punten inlevert ten opzichte van Ferrari, wordt men tot kampioen gekroond. Mocht Ferrari op het Circuit of the Americas een dubbelzege pakken en de snelste ronde rijden - goed voor 44 punten - dan moet Red Bull er minimaal 26 pakken. Dat kan bijvoorbeeld door derde en vierde te worden, daarmee worden 27 punten gepakt. Als Ferrari niet de snelste ronde rijdt, heeft Red Bull al genoeg aan de 25 punten voor de derde en vijfde plek. Als Ferrari 18 punten of minder pakt in Austin, dan is Red Bull Racing hoe dan ook constructeurskampioen.