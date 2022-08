Hoe de F1 Contract Recognition Board het lot van Oscar Piastri bepaalt

In de Formule 1-zomerstop zorgden Alpine en McLaren voor het nodige vertier. Beide teams claimden aanspraak te maken op de diensten van toptalent Oscar Piastri in het seizoen 2023. De Australiër staat al enkele jaren onder contract bij het Franse fabrieksteam, waar men in hem de ideale opvolger van Fernando Alonso zag. McLaren wil de jongeling aan boord halen als opvolger van Daniel Ricciardo. De kwestie wordt op maandag besproken door de F1 Contract Recognition Board.

De CRB werd opgericht na de controversiële overstap van Michael Schumacher van Jordan naar Benetton en het ontslag van Roberto Moreno wat daarmee gepaard ging. De organisatie doet vooral achter de schermen haar werk en komt enkel bij grote probleemkwesties in de schijnwerpers. In Appendix 5 van het sportief reglement van de FIA wordt verwezen naar de CRB, maar opvallenderwijs is die sectie leeg. Er staat enkel “gereserveerd voor exclusief gebruik van deelnemers aan het FIA Formula One World Championship”. De details hoe de organisatie werkt staan vermeld in het Concorde-verdrag en zijn dus niet publiekelijk bekend, zelfs niet in de F1-paddock.

De Contract Recognition Board bestaat onafhankelijk van de FIA. Haar rol is om het overkoepelend orgaan te melden welk team een rechtsgeldig contract heeft met een rijder. Wanneer onenigheid tussen meerdere partijen ontstaat, nemen drie onafhankelijke advocaten de kwestie in behandeling. Zij bekijken al het aangeleverde bewijs van de betrokkenen en moeten binnen drie dagen na de hoorzitting met een uitspraak komen.

Twee van de meest bekende CRB-zaken werden gewonnen door het oorspronkelijke team van een rijder. Dat gebeurde toen David Coulthard in 1995 probeerde om Williams in te ruilen voor McLaren, en toen Jenson Button een decennium later wilde verkassen van BAR naar Williams.

David Coulthard bleef in 1995 bij Williams, maar verhuisde in het volgende jaar alsnog naar McLaren. Foto: Motorsport Images

Een andere rijder die ervaring heeft met het CRB-proces - en die wel het gewenste resultaat kreeg - is Timo Glock. Ook in dit geval ging het om een paar details in zijn contract. “Ik was in 2007 testrijder bij BMW Sauber”, vertelt Glock aan Motorsport.com. “Vervolgens kreeg ik de kans om voor Toyota te gaan racen. BMW had een optie om me in het racezitje te zetten, wat ze niet deden. Ik weet niet meer hoeveel personen er toen in de zaal zaten, maar er waren advocaten van beide kampen aanwezig. Iedereen moest zijn verhaal vertellen. BMW legde haar mening op tafel, wij hadden ons idee. Daarna werd een uitspraak gedaan. Er werd bepaald dat BMW geen aanbod voor een zitje op tafel had gelegd, Toyota wel en dus was ik vrij om te vertrekken. Het was een ietwat gênante situatie maar het kon niet anders. BMW wilde me als reservecoureur behouden, maar kon me geen zitje bieden. Daarom hadden ze de optie niet gelicht. Het was niet zo ingewikkeld en alles was snel rond. Dit keer met Piastri duurt het wel wat langer!”

De Duitser is zeer te spreken over het proces: “Als je zo’n soort probleem hebt, en je hebt een duidelijk standpunt nodig van een onafhankelijke advocaat die gewoon de letter van de wet volgt, dan is dit heel handig. Anders blijf je tot in den treure doorvechten. Het wordt interessant wat ze gaan beslissen over Piastri. Beide kampen hebben hun mening.”

Timo Glock kon via de CRB naar Toyota. Foto: Sutton Images

Mocht Alpine de zaak winnen, dan betekent dat niet direct dat Piastri in 2023 ook echt voor het team uit Enstone zal racen. Gezien de spanningen tussen beide partijen lijkt het niet zinvol om de jongeling te dwingen om in de Alpine te stappen. In dat geval heeft het team de kans om een flink bedrag te vragen van McLaren. In theorie kan de Franse equipe Piastri ook betrekken in een ruildeal met een ander team, zoals AlphaTauri om zo Pierre Gasly los te weken. Mocht McLaren er niet in slagen om Piastri aan boord te halen, dan zal het team uit Woking op zoek moeten naar een andere opvolger van Ricciardo.

Wat de uitspraak ook wordt, het laatste woord erover is zeker nog niet gesproken.