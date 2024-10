Het verhaal achter de 'vermiste' F1-trofeeën in Austin

In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten deelde bandenleverancier - en titelsponsor van de race - Pirelli nog vol trots dat het in samenwerking met de Italiaanse ontwerper Matteo Macchiavelli de trofeeën voor de top-drie had ontworpen. Die beelden bestonden uit Pirellibanden als standaard met daarop beelden, genaamd Heroo. Dit opvallende beeldje werd op sociale media al vergeleken met verschillende andere merken en items. Zo waren de beelden voorzien van Mickey Mouse-achtige oren, al zag men ook gelijkenissen met de producten van het merk Bearbrick.

Op het podium op het Circuit of the Americas kregen winnaar Charles Leclerc, Carlos Sainz en Max Verstappen echter niet die bokalen overhandigd. Pirelli bevestigt tegenover Motorsport.com dat er in samenspraak met de FIA is besloten om die trofeeën toch niet uit te delen. Zij waren namelijk op de hoogte gesteld van de gelijkenissen met andere ontwerpen. In plaats daarvan kregen Sainz en Verstappen enkel de Pirellibanden overhandigd terwijl Leclerc als enige een langwerpige trofee kreeg. Geen van die trofeeën kwam in de buurt van het oorspronkelijke Heroo-ontwerp.

De Heroo-beelden zouden niet alleen tot het F1-podium beperkt blijven, want er waren ook plannen om een beperkt aantal hiervan in de verkoop te doen. Of dat nog het geval gaat zijn, is nog maar de vraag. Pirelli toonde de trofeeën nog op zaterdag, de dag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Deze beelden werden ook nog op de pitmuur gestald voor foto's, waarbij ze ook voorzien waren van paddockpassen. Niet alleen op het podium ontbraken de Heroo-beelden: op de website van Pirelli zijn de beelden en het persbericht namelijk verwijderd.