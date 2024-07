Na een uur trainen stond de naam van Lando Norris bovenaan de tijdenlijsten. Max Verstappen vonden we terug op de vierde plek, op drie tienden achterstand. De regerend wereldkampioen reed zijn snelste tijd echter op de medium Pirelli, waar de top-drie op de zachtste compound onderweg was. Op de vraag wat Red Bull geleerd heeft van de eerste training, antwoordt Marko in gesprek met ORF: “Dat we over het algemeen goed erbij staan. De longrun was zeer sterk. En in kwalificatiemodus moeten we nog wat finetunen. We weten nog niet precies hoeveel sneller de zachte band is, maar als je dat een beetje doorrekent dan staan we er goed bij.”

Toch verwacht de Oostenrijker niet dat een team zal domineren. McLaren stond er met de eerste en derde tijd goed bij, terwijl het gat met Mercedes op eveneens de mediumband niet groot was: “Het zal dicht bij elkaar blijven. Ik ben er wel van overtuigd dat wij in staat zijn om in de finetuning nog wat tijd te vinden. We moeten afwachten hoe de zachte band werkt. Het belangrijkste voor ons was de longrun, en daarin waren we wat sneller dan Mercedes.”

Schrikmoment voor Hadjar

De RB20 van Sergio Pérez werd deze training bestuurd door Isack Hadjar. Na het vallen van de vlag beleefde de jonge rookie nog een spannend moment met Lando Norris, die niet door de Fransman gezien werd en daardoor bijna achterop klapte. Marko daarover: “Hij had de informatie over de boordradio gekregen. Ik weet niet wat er precies gebeurde. Het was in elk geval niet fraai. Maar hij heeft verder het programma afgerond. Hij heeft zeer veel aerodynamicatests uitgevoerd. Het ging bij hem niet om de rondetijden. Tot het moment met Norris was het een zeer positieve test.”

Video: Norris moet uitwijken voor Hadjar in VT1