De Braziliaanse krant Globo meldde eerder deze week dat er spanningen zouden zijn tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko en dat Horner er zelfs op zou aandringen om Marko te ontslaan. Marko blijft echter kalm en wijst na navraag door Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, op zijn contract. "Ik heb nog een contract tot en met eind 2024 en het [wel dan niet ontslaan] is de beslissing van de aandeelhouders, niet die van Christian Horner. Daarnaast is het ook mijn eigen beslissing", noemt de Oostenrijker.

Naar verluidt is er in de komende weken een vergadering waarin besloten wordt over de toekomst van Marko binnen het raceteam van Red Bull. Horner zou niet blij zijn met de invloed van de Oostenrijkse adviseur en wil meer beslissingen in de Formule 1 voor eigen rekening nemen. Het is goed mogelijk dat hij daarbij door Red Bull-sporting director Oliver Mintzlaff wordt gesteund. Na het overlijden van Dietrich Mateschitz is de Duitser aangesteld als sportief directeur en volgens insiders is daarmee de positie van Marko onzeker. Mateschitz steunde zijn vriend door dik en dun, maar zijn opvolger is minder van de 80-jarige Marko gecharmeerd.

Over de spanningen met Mintzlaff is Marko duidelijk. Volgens hem is daar niets van waar, maar hij geeft wel toe dat in het begin moeilijkheden waren. De nieuwe directeur is meer gericht op het voetbal, Marko vindt autosport belangrijker en die belangen botsten wel eens. Marko verklaart dat de plooien gladgestreken zijn en dat de onderlinge band goed is.

Horner is sowieso steeds meer macht naar zich toe aan het trekken, want bepaalde aanstellingen bij het zusterteam van Red Bull AlphaTauri zijn aan hem toe te rekenen. Bijvoorbeeld de komst van CEO Peter Bayer is te danken aan de inzet van Horner. Juist bij dat team heeft Marko nog een flinke vinger in de pap, want volgens bronnen was het de Oostenrijker die ervoor heeft gezorgd dat Yuki Tsunoda volgend jaar nog een seizoen bij de Italiaanse renstal gaat rijden. Dat zou tegen de wil van Horner in zijn, die de Japanner na drie jaar graag had vervangen.

Marko wil door

Ondanks alle geruchten is Marko vastberaden om door te gaan. Er wordt al langere tijd gesproken over een pensioen, maar daar wil de man uit Graz niets van weten. De 80-jarige voormalig coureur geniet van de successen van Red Bull en met name die van Max Verstappen en is nog altijd hongerig naar meer. Marko en Verstappen hebben ook een uitstekende band, het was immers de Oostenrijker die de Nederlandse coureur binnenhaalde.

Het is belangrijk om te melden dat op papier Horner niks over de situatie van Marko bij het raceteam van Red Bull te zeggen heeft. Marko staat namelijk onder contract bij het energiedrankjesbedrijf zelf en valt zodoende niet onder de verantwoordelijkheid van Horner. Zo telt bijvoorbeeld ook het salaris van de 80-jarige adviseur niet mee in het budgetplafond. Zoals Marko aangeeft, gaan dus alleen de aandeelhouders van het bedrijf over zijn positie.

Te midden van alle successen is er dus wat onrust aan het broeien. Niet alleen Marko zit op de schopstoel, maar ook Sergio Perez moet rekening houden met een vroegtijdig afscheid bij Red Bull Racing. Overigens was Marko daar ook duidelijk over, want volgens de adviseur zijn ook die geruchten onzin. Het laat zien dat Marko nog altijd over alles een mening heeft en tot het bittere eind bij het team actief wil blijven.