Deze coureur is volgens Marko het enige alternatief voor Perez

Met de matige prestaties van Sergio Perez tijdens de laatste races worden er ook vraagtekens bij de toekomst van de Mexicaan bij zijn werkgever Red Bull Racing geplaatst. Toch is Red Bull-adviseur Helmut Marko voorzichtig met het wegsturen van zijn werknemer, want hij ziet eigenlijk geen realistische alternatieven. "Wij hebben op dit moment geen alternatieven", vertelt de Oostenrijker bij Sport1. "Anders had hij wel een probleem gehad."

Eerder maakten Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner er geen geheim van gecharmeerd te zijn van de rijderskwaliteiten van het McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris, maar voorlopig liggen beide coureurs nog vast bij de formatie uit Woking. Mede daardoor ziet Marko alleen een andere coureur als een serieuze optie om naast de in uitstekende vorm verkerende Max Verstappen te rijden. "Er is maar één iemand die het dicht bij Max in de buurt kan komen: Fernando Alonso", verklaart de 80-jarige man uit Graz, die ook weet dat het niet reëel is om te verwachten dat de 42-jarige coureur na zijn avontuur bij Aston Martin Racing nog een overstap naar Red Bull wil maken. Ook Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Daniel Ricciardo - allen uit de eigen Red Bull-stal - worden niet goed genoeg geacht om het tweede zitje binnen het Red Bull-team in te vullen.

Ondanks dat Perez voor de buitenstaanders serieus onder druk staat, blijft Marko erbij dat de 33-jarige coureur volgend jaar gewoon voor Red Bull Racing uit gaat komen. "Ik ben mezelf aan het herhalen, maar Perez heeft een contract", vertelt de Red Bull-adviseur. "We doen er alles aan om hem weer op het rechte spoor te zetten." Dat is voor de winnaar van zes Formule 1-races ook hard nodig, want in de strijd voor de tweede plek in het kampioenschap voor coureurs wordt de druk bijna elk weekend hoger. Mercedes-coureur Lewis Hamilton nadert en staat met vijf races nog maar dertig punten achter. Ook Fernando Alonso heeft na het Qatarese Grand Prix-weekend het gat weer een eind gedicht, want hij hoeft nog maar 41 punten goed te maken.