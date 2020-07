Marko: “Voorlopig geen DAS-systeem voor Red Bull Racing”

Mercedes wekte tijdens de wintertests de interesse van de concurrentie door voor het eerst het DAS-systeem te gebruiken. Daarmee kunnen de rijders het spoor van de voorwielen veranderen door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen. Na de Oostenrijkse GP diende Red Bull Racing een protest in tegen het systeem, maar de FIA oordeelde dat het systeem legaal is. In navolging daarvan verkondigde het Oostenrijkse team dat er gewerkt ging worden aan een eigen variant van DAS.

Die plannen gaan voorlopig niet door, zo vertelde Marko in gesprek met Auto, Motor und Sport. “DAS is voorlopig van tafel. We moeten eerst onze problemen met het chassis oplossen”, zei de Oostenrijkse adviseur van Red Bull. Eerder was hij er echter nog van overtuigd dat het team niet alleen een eigen versie van DAS zou gaan ontwikkelen, maar dat het ook een verbeterde versie zou moeten worden. Toch is de mening daarover veranderd, nadat de eerste drie Grands Prix qua snelheid tegenvielen voor Red Bull.

Mercedes bleek namelijk een forse marge te hebben ten opzichte van de renstal van Max Verstappen en Alexander Albon. Bovendien bleek de RB16 niet te voldoen aan de interne verwachtingen van het team. Na de races op de Red Bull Ring dacht Red Bull dat de vloer voor problemen zorgen, maar inmiddels weet men meer. “Na alles te hebben onderzocht kunnen we zeggen dat het probleem in de aerodynamica zit”, vertelt Marko. “Iets met de luchtstromen klopt niet. Het buigen van onderdelen is absoluut een punt, maar de luchtstroom breekt ook door andere redenen. Bijvoorbeeld doordat de van Mercedes gekopieerde neus op slechte wijze gekopieerd is.”

De oorzaak van de problemen zouden inmiddels bekend zijn bij sterontwerper Adrian Newey en dat bevestigt Marko ook. “We weten nu wat wel en wat niet werkt. Vanuit die basis ontwikkelen we nu verder. We proberen de fouten zo snel mogelijk te corrigeren. Daarom komen alle nieuwe onderdelen niet in een keer, maar een voor een. Dan kunnen we zien of er ergens een fout in is geslopen.”