Marko: “Verstappen was na de race nerveuzer dan ervoor”

De toch al bizar verlopen Grand Prix van Abu Dhabi kreeg na afloop van de race nog een staartje. Het team van Mercedes tekende namelijk dubbel protest aan bij de FIA. De renstal was het niet eens met het feit dat Max Verstappen tijdens de safety car-situatie kort voorbij de Mercedes van Lewis Hamilton was geglipt, terwijl de constructeurskampioen ook van mening was dat de manier waarop de race een ronde voor het einde weer werd hervat in strijd was met het sportief reglement.

De stewards hebben beide protesten van Mercedes afgewezen, al heeft de renstal wel aangegeven dat het nog overweegt om in hoger beroep te gaan. Daarmee heeft het team zichzelf vooral 96 uur de bedenktijd verschaft, omdat een dergelijke intentie een uur na de uitspraak ingediend moet worden.

Laten we racen

Red Bull-adviseur Helmut Marko had na de dubbele vrijspraak voor zijn team geen goed woord over voor de manier van handelen van de wedstrijdleiding en pleit voor serieuze maatregelen: “Er moet eens goed nagedacht worden over het hele systeem”, sprak de Oostenrijker na afloop onder meer tegen Motorsport.com Nederland. “Er is consistentie nodig. Besluiten kunnen niet de ene week zus, en de andere week zo worden geïnterpreteerd. De regels moeten eenvoudiger worden. ‘Laten we racen!’, dat moet de gedachtegang zijn.”

Op de vraag of de FIA zondag verkeerd heeft gehandeld antwoordde Marko: “Dat is niet het punt. De regels moeten zo zijn opgesteld dat er binnen een paar seconden een besluit kan worden genomen door de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Dit soort besluiten mogen niet te zeer uiteenlopen. Of er een personele wijzigingen doorgevoerd moeten worden? Dat is niet aan ons, maar na zoveel gemaakte fouten en discutabele besluiten is het zeker wel hoog tijd voor actie. Er komt een nieuwe FIA-president aan, dus misschien moet hij daar maar eens mee beginnen. Bij de stewards moeten er zeker vraagtekens worden gezet.”

Mercedes een slechte verliezer

Naast de kritiek op de FIA had Marko ook geen goed woord over voor de ingediende protesten van Mercedes: “Het was een WK-finale onwaardig dat de officiële uitslag werd uitgesteld. Maar als je dergelijke bezwaren en protesten indient, speekt het ook voor de houding van wat ik zie als een slechte verliezer”, aldus Marko, die het geen verrassing vindt dat Mercedes een advocaat had meegenomen naar Abu Dhabi: "Dat is hun houding. Zo is het al het hele seizoen.”

Na de beslissing van de stewards om beide protesten van Mercedes af te wijzen was het bij het team van Red Bull Racing eindelijk écht tijd voor feest. Vooral bij kersvers wereldkampioen Max Verstappen was de ontlading groot. Marko onthulde dat de Nederlander hem toch wel een beetje kneep: “Hij was wel nerveus. Veel nerveuzer dan voor de start van de race.” Die onzekerheid was volgens Marko nergens voor nodig, ook niet als Mercedes naar het CAS besluit te stappen: “Het maakt ons niks uit. Wij zijn de morele winnaar, hoe je het ook wendt of keert.”

Geheel in stijl klonken er wel dreigende woorden uit de mond van Marko: "We zullen onze deelname aan de Formule 1 heroverwegen als er geen passende maatregelen worden genomen voor toekomstige kampioenschappen.”

