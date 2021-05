Verstappen is begonnen aan zijn zevende seizoen in de Formule 1 en de start is veelbelovend. In vier races heeft hij één zege en drie tweede plaatsen behaald, goed voor tachtig punten en de tweede plek in het kampioenschap. Hij moet alleen regerend kampioen Lewis Hamilton voor zich dulden. Toch valt voorzichtig te concluderen dat Verstappen voor het eerst in zijn F1-carrière een serieuze gooi kan doen naar de wereldtitel. Zo’n titelstrijd gaat natuurlijk gepaard met de nodige spanning, hoewel daar zo vroeg in het seizoen mogelijk nog niet echt sprake van is.

Mocht die spanning er al wel zijn, dan is daar bij Verstappen niets van te merken. Dat stelt Helmut Marko, het hoofd van het Red Bull Junior Team en adviseur van Red Bull Racing. “Max is relaxter dan hij lange tijd is geweest. Alleen in de kwalificatie [in Portimao] was hij niet relaxed, omdat hij de pole pakte en die vervolgens weer afgenomen zag worden [vanwege track limits]”, zei de 78-jarige Oostenrijker in gesprek met Motorsport-Magazin. “Dit is de meest volwassen Max die we tot nu toe gezien hebben. In Imola had hij een probleem met de aandrijfas [op vrijdag]. Voorheen zou hij daarbij als een bezetene hebben gescholden en gevloekt, dus hij is een stuk volwassener geworden.”

Minimaal tot zomerstop doorontwikkelen

Mercedes en Red Bull lijken elkaar weinig te ontlopen qua snelheid en dus lijkt de strijd beslist te gaan worden op details, zoals bijvoorbeeld de bandenslijtage. Momenteel lijkt Mercedes op dat vlak de overhand te hebben door in de races minder van de banden te vragen. Dat valt volgens Marko overigens behoorlijk mee. “Het ligt aan het feit dat Max gedwongen wordt om op de absolute limiet van de band te rijden, die daardoor meer belast wordt. [Sergio] Perez, die niet voluit en vrij kon rijden, had veel minder bandenslijtage. Het verhaal is dus niet helemaal zwart-wit.”

Ook de reglementaire veranderingen voor 2022 kunnen een rol gaan spelen in het verloop van de titelrace. De vraag is wanneer Red Bull en Mercedes de focus volledig naar de nieuwe auto voor volgend jaar verschuiven. Op dit moment hebben beide renstallen daar nog geen duidelijk antwoord op, hoewel het voor Red Bull in ieder geval vast staat dat het minimaal tot de zomerstop gaat duren. “We zijn absoluut geen BMW, waar ze [in 2008] zeiden dat het hun plan was om volgend jaar pas wereldkampioen te worden”, maakt Marko duidelijk. “Wij denken niet op die manier. We hebben tot de zomerstop dingen gepland, daarna kijken we hoe we ervoor staan.”