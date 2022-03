Marko op zijn hoede: “Hamilton slechts negen punten achter Verstappen”

In de eerste twee Grands Prix van het jaar ging de strijd om de dagzege tussen Ferrari en Red Bull Racing. Beide formaties trokken met Charles Leclerc en Max Verstappen eenmaal aan het langste eind. Mercedes, jarenlang de dominante factor in de Formule 1, heeft het een stuk lastiger. De W13 kampt met porpoising en komt zowel in de kwalificatie als in de race gemiddeld een seconde per ronde tekort op de concurrentie. Waar het team uit Brackley vreest dat de titelstrijd al zo goed als gedaan is, blijft Helmut Marko waakzaam.

Op de vraag wat Red Bull beter gedaan heeft dan Mercedes, antwoordt Marko in Hangar 7 van Servus TV: “Het grondeffect op de juiste manier benut en vooral het stuiteren onder controle gekregen. We hebben reeds gezien hoeveel invloed dat op de coureurs heeft. Je kunt niet een gehele raceafstand met veel porpoising rijden, want dat heeft ook invloed op de auto. De tegenmaatregel is dat je de auto hoger afstelt. Daardoor verlies je neerwaartse druk en ook topsnelheid. Dat is momenteel het probleem van Mercedes.”

De Oostenrijker blijft echter op zijn hoede voor de constructeurskampioen en realiseert zich dat het seizoen nog lang is. Door de dubbele DNF van Red Bull in Bahrein staat Mercedes nog tweede in het constructeurskampioenschap. “Ik ben ervan overtuigd dat zij dat in de loop van de komende races verhelpen. Hamilton staat slechts negen punten achter Verstappen. We schrijven hen dan ook geenszins af. Zij slaan zeker terug. En dan eindigt het waarschijnlijk in een driestrijd.”