Marko hekelt show rond “plotseling gewonde” Hamilton in Monza

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen in de 26ste ronde van de Italiaanse Grand Prix met elkaar in botsing. Na een slechte stop van de Red Bull-coureur en een niet ideaal verlopen pitstop van de Mercedes-rijder moesten ze ineens om hetzelfde stuk asfalt strijden. In de Variante del Rettifilo ging dat meteen fout: Verstappen stuiterde over de kerbstones bij de tweede bocht en raakte Hamilton, om vervolgens bovenop diens auto tot stilstand te komen. Bij het incident raakte het rechter achterwiel van de RB16B de helm van de regerend wereldkampioen, die desondanks ongedeerd uit kon stappen.

Verstappen werd door de stewards als voornaamste schuldige aangewezen en kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor de GP van Rusland. Toch is dat niet de grootste ergernis voor Dr. Helmut Marko. “Ik heb me vooral geërgerd aan onze mislukte pitstop. Alleen daardoor is Hamilton in de buurt van Verstappen gekomen”, zegt de Red Bull Racing-adviseur in de krant Österreich. Het bericht dat Hamilton pijn had na het incident en het verwijt dat Verstappen na het ongeluk geen poolshoogte nam bij Hamilton, vindt hij ietwat overdreven. “Het was een normaal race-ongeval, alle verhalen eromheen zijn door Mercedes uit de lucht gegrepen. Verstappen was al uitgestapt toen Hamilton in zijn achteruit uit het grind probeerde te komen. De medical car heeft dat gezien en is verder gereden. En dan voeren ze een show op dat arme Hamilton plotseling gewond is, enzovoorts.”

De halo speelde in Monza een belangrijke rol voor Hamilton. Hoewel het achterwiel van Verstappen zijn helm dus raakte, had de impact vele malen zwaarder kunnen zijn als de cockpitbescherming er niet was geweest. Ten tijde van de invoering van het systeem in 2018 was Marko nog zeer kritisch, maar inmiddels ziet de 78-jarige Oostenrijker de meerwaarde van de halo ook in. “Hoewel ik bij aanvang sceptisch was, moet ik toegeven: net als bij het brandincident [van Romain Grosjean] is de halo doorslaggevend geweest voor een goede afloop.”

Door de botsing verliet Verstappen Italië met een voorsprong van vijf punten op Hamilton. Op papier was Monza een van de sterkere circuits voor Mercedes en dus een plek waar de Brit een slag had kunnen slaan in de titelstrijd. Dat is niet gebeurd, want dankzij de tweede plek in de sprintrace liep Verstappen zelfs twee punten uit. Toch denkt Marko niet dat de huidige voorsprong al iets zegt over de uitkomst van de titelstrijd. “De vijf punten voorsprong die we hebben, zeggen helemaal niets. Het zal tot de laatste race spannend blijven.”

Video: Allard Kalff gaat uitgebreid in op de crash van de F1-titelrivalen