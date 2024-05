Het silly season in de Formule 1 is dit jaar al vroeg tot ontbranding gekomen. Lewis Hamilton heeft de debatten met zijn aangekondigde overstap naar Ferrari geopend, waardoor veel teams en coureurs beduidend eerder dan normaal om zich heen kijken. Helmut Marko noemde het in Japan 'krankzinnig' dat het zo vroeg in het seizoen al over volgend jaar gaat en voegde toe dat met name Audi druk zette op de rijdersmarkt. De 80-jarige topadviseur liet weten dat Red Bull Racing zich niet zou laten opjagen en dat het team nog iets langer zou wachten met een keuze voor Max Verstappens teamgenoot in 2025.

Als het tweede Red Bull-zitje in Monaco tijdens een exclusief gesprek met de Nederlandse tak van Motorsport.com weer ter sprake komt, laat Marko weten: "Ik denk dat we richting Barcelona wel een duidelijk beeld hebben." Gevraagd of er rond die tijd ook meteen een aankondiging komt of dat Red Bull dan een interne keuze heeft gemaakt, wijst Marko met een lach nog primair naar de laatste optie. "Ik denk dat wij dan in ieder geval zelf een goed beeld hebben." De woorden van Marko en eerdere uitlatingen van Sergio Pérez - dat hij binnen afzienbare tijd verwacht te weten waar zijn toekomst ligt - impliceren dat Pérez ook voor 2025 op pole-position staat. "Ik zou niet zeggen pole-position, maar hij zit wel in een goede positie", reageert Marko in de riante Red Bull-hospitality.

Dit Formule 1-seizoen staat Pérez eerst nog voor de taak om constant te presteren, zeker als Red Bull meer tegenstand dan vorig jaar krijgt van Ferrari en McLaren. "Natuurlijk hebben we dat nodig, al maakte hij in Imola een fout in bocht 7 waarmee hij drie tienden verloor. Zonder dat moment had hij wel in Q3 gezeten. Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren, maar het gebeurt toch. Maar goed, het is nu geen structureel probleem. Pérez is snel genoeg en hij heeft laten zien dat zijn kwalificaties ook zijn verbeterd." Het maakt dat Marko op Imola na best tevreden is met wat de Mexicaan tot dusver heeft laten zien in 2024. "Het constructeurskampioenschap is zowel qua geld als prestige erg belangrijk voor ons. We hebben de tweede auto daardoor wel vooraan nodig, maar tot dusver heeft Pérez zijn taak goed vervuld."

Wat moet Tsunoda nog meer doen voor overweging bij Red Bull?

Dat gezegd hebbende maakt ook Yuki Tsunoda dit Formule 1-seizoen een prima indruk. De Japanner heeft vorig jaar Nyck de Vries verslagen en is dit seizoen ook vaak de meerdere van Daniel Ricciardo. Mocht het zitje bij grote broer Red Bull Racing weer aan Tsunoda voorbij gaan, dan roept het de vraag op wat hij nog meer moet doen om zich in de kijker te rijden. "We moeten stellen dat dit het eerste seizoen is waarin Yuki echt constant snel is en ook zijn emoties onder controle heeft, wat tot dusver het grootste probleem is geweest. Hij heeft altijd wel glimpen van zijn snelheid laten zien, maar dit jaar is hij op China na echt constant snel. Hij heeft het nu zes races bewezen en dat verandert natuurlijk zijn profiel."

Desondanks lijkt Tsunoda afgaande op de woorden van Marko nog niet meteen de favoriet voor een Red Bull-zitje in 2025. De RB-coureur heeft in Monaco zelf ook laten weten dat alle posities bij de topteams 'vergeven lijken'. "Hij moet over een langere periode constant zijn", geeft Marko aan dat Tsunoda het langdurig moet laten zien. Het impliceert dat een overweging voor een mogelijk Red Bull-zitje eerder richting 2026 volgt, als Tsunoda de huidige lijn in ieder geval door kan trekken. "Zoiets, ja", sluit Marko af.

Video: De rijdersmarkt besproken en een voorbeschouwing op de GP van Monaco