Marko voert druk op Perez verder op: "Checo moet nu gaan leveren"

De Grand Prix van Qatar draaide voor Sergio Perez uit op een deceptie. Na de mislukte kwalificatie op vrijdag viel hij in de zaterdagse sprintrace uit na een crash met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon, waardoor de wereldtitel definitief naar Max Verstappen ging. In de Grand Prix op zondag ging het van kwaad tot erger voor de Red Bull Racing-coureur, die maar liefst drie tijdstraffen kreeg voor het overschrijden van de track limits. Daardoor sloot hij de race af op de tiende plek, waarmee hij een schamel puntje verdiende.

Daarmee maakte Perez maar weinig indruk op Helmut Marko. De adviseur van Red Bull zag dat de Mexicaan maar niet uit de negatieve spiraal raakte, iets wat hij in de ogen van Marko wel snel moet doen. "Tussendoor reed hij wel weer wat snelle ronden, maar het helpt niet als je tijdstraffen oploopt", constateerde de 80-jarige man uit Graz na afloop van de race op het Losail International Circuit bij ORF. De prestaties van Perez stonden de afgelopen tijd in schril contrast met de verrichtingen van teamgenoot Max Verstappen. Het prestatieverschil was volgens Marko geen probleem "zolang we niet constant dezelfde achtervolgers hadden in de race. Nu wordt het echter kritiek met de twee sterke coureurs die McLaren heeft. Ik hoop dat we de tweede plek in het kampioenschap kunnen behouden."

Perez staat al lange tijd tweede in het kampioenschap, maar de afgelopen weken is zijn voorsprong steeds kleiner geworden. Drie raceweekenden geleden lag de coureur uit Guadalajara nog 55 punten voor op de in Qatar uitgevallen Lewis Hamilton, inmiddels is de marge geslonken tot 30 punten. "Het leek een tijdje best comfortabel, maar de voorsprong smelt nu weg", concludeerde Marko dan ook, om de druk op Perez richting 2024 vervolgens op te voeren. "Checo moet nu gaan leveren. Over het algemeen willen we vasthouden aan de huidige contractuele situatie, die doorloopt tot eind 2024. Dat is nu volledig aan hem. We hebben drie relatief goede coureurs bij AlphaTauri en [Liam] Lawson is de reservecoureur van onze vier auto's. Laten we zien hoe dit zich verder ontwikkelt, maar we nemen aan dat Checo zijn oude vorm weer hervindt."