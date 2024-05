De discussie over de toekomst van de Grand Prix van Monaco is niet nieuw. Al jaren wordt de race door de straten van het prinsdom - voor het eerst verreden in 1929 - een anachronisme genoemd, iets dat niet meer past bij deze tijd. Vooral met de nieuwste generaties Formule 1-auto's is inhalen er schier onmogelijk en als de race ook nog eens in de eerste ronde voor langere tijd wordt stilgelegd en de coureurs onder code rood 'gratis' hun enige pitstop van de race kunnen uitvoeren wordt het helemaal een optocht.

Verschillende betrokkenen kwamen de afgelopen dagen al met suggesties om de Grand Prix aantrekkelijker te maken; van kleinere auto's tot het verbreden op sommige plekken van het circuit om een soort van inhaalplek te creëren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet in gesprek met het Oostenrijkse OE24 een duit in het zakje. De 81-jarige Oostenrijker vindt dat een Formule 1-race zoals in Monaco, waar inhalen nauwelijks nog mogelijk is, "op de langere termijn niet meer werkt." Marko pleit dan ook voor aanpassingen, waarbij hij als eerste naar de pitstops kijkt. "Bijvoorbeeld dat je twee stops moet maken, om alle drie de sets [zacht, medium en hard] te gebruiken."

De zouteloze race van afgelopen zondag komt op een ongelegen moment voor de lokale organisator. Het contract van Monaco loopt na 2025 af en waar dat contract voorheen bijna blind werd verlengd, is dat nu niet meer aan de orde. Liberty Media zou eindelijk wel eens geld willen zien van Monaco. Tegelijkertijd kunnen dan andere randvoorwaarden ter sprake komen, vindt Alexander Wurz, de voormalig F1-coureur die voorzitter is van de vakbond van F1-piloten en zich ook bezighoudt met het ontwerpen en beveiligen van circuits. “De chicane bij de haven zou bijvoorbeeld naar achteren verplaatst kunnen worden [verder weg van de tunnel], waardoor er daar meer ruimte overblijft om in te halen.” stelt Wurz voor.