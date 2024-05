Vijf dingen die je mogelijk gemist hebt tijdens F1 Monaco

Red Bull heeft die bon (van twee tot drie miljoen euro) gepakt

De Grand Prix van Monaco was er een om te vergeten voor Red Bull Racing Max Verstappen liep een mogelijke pole-position mis door een tik tegen de muur in Q3 en keek de hele race tegen de achtervleugel van George Russell aan in de strijd om P5. Voor teamgenoot Sergio Pérez was het echter een nog pijnlijker weekend. De Mexicaan kwalificeerde zich als P18, maar schoof twee plekken op door de diskwalificatie van de Haas F1-coureurs. Juist die coureurs zouden in de mêlee komen met Pérez. In de opwaartse run naar bocht 3 was er contact tussen Pérez en Magnussen, waarbij met name de RB20 een stevige klap te verwerken kreeg. Na een harde impact met de vangrails was er nog maar weinig heel van de auto van Pérez.

Na afloop van de race maakte Red Bull-adviseur Helmut Marko de ernst van deze crash duidelijk. Hij vermoedt namelijk dat de rekening flink kan oplopen na deze klapper. "Ten eerste was het gevaarlijk [van Magnussen] en ten tweede loopt de schade op tot zo'n twee à drie miljoen [euro]", zegt Marko tegen ORF. "Dat is een groot nadeel met het budgetplafond." De stewards besloten niet in te grijpen en lieten het incident onbestraft, maar beide coureurs wezen elkaar aan als schuldige. Marko weet wel wie er fout zat. "Het was opnieuw een incident waar Magnussen bij betrokken was. Je moet heel goed naar de herhalingen kijken. Godzijdank eindigde dit nog goed, maar het was een zeer kritieke situatie. Ik was verrast hoe snel [de stewards] dit incident achter zich lieten."

De auto van Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, na de crash. Foto door: Red Bull Content Pool

Mercedes neemt afscheid van veelbesproken voorvleugel

Eerder dit jaar speelde Mercedes met een opzienbarende voorvleugel die wenkbrauwen deed fronzen. Het team zocht de limiet van de regels op met de interpretatie van de voorvleugel. Het bovenste vleugelelement van Mercedes bestond als het ware uit twee delen, met een meer conventioneel vleugelelement aan de buitenkant en aan de binnenzijde enkel een dun stangetje voor de bevestiging.

In Monaco is echter duidelijk geworden dat het team afscheid neemt van deze route omdat het simpelweg niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Lewis Hamilton en George Russell bleven worstelen in de langzamere en snellere bochten, waardoor het team het nu over een andere boeg gooit. Met de nieuwe voorvleugel hoopt Mercedes een betere balans te vinden in alle typen bochten en tegelijkertijd meer outwash te genereren. Russell reed met de nieuwe vleugel en leek daar goed van te profiteren: hij eindigde op de vijfde plaats in de kwalificatie en Grand Prix van Monaco.

George Russell, Mercedes F1 W15. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc duwt teambaas Vasseur het water in na thuiszege

Dat de zege in de Grand Prix van Monaco een emotionele was voor Charles Leclerc, was duidelijk. De Monegask heeft veel slechte herinneringen overgehouden aan deze race, maar in 2024 viel alles eindelijk samen. Zijn gedachten gingen meteen uit naar zijn vader en de tranen in de laatste twee ronden van de race bemoeilijkten het zicht bij het uitkomen van de tunnel. Bij zo'n zege hoort uiteraard een feestje - en in Monaco de traditie om een duik in het water te nemen.

Teambaas Frédéric Vasseur was ook van de partij bij het feestje in de haven, maar was vervolgens wel de eerste in het water na een zetje van Leclerc. De coureur zelf dook niet veel later zelf op elegante wijze het water in. "Ik liet Fred al weten dat hij zich klaar moest maken, want hij zou absoluut met mij in het water springen", zei Leclerc bij de persconferentie na afloop van de race. "Ik kan gewoon niet wachten om van het moment te genieten. Dit is zo'n bijzonder moment in mijn carrière, dat moet je gewoon vieren."

Reclamebanners maken veel los bij McLaren

Nog voor de start van de Grand Prix was er een hoop te doen om de reclame langs de baan. Niet vanwege de sponsors, maar vanwege het feit dat deze 'stickers' loslieten. Met name rond Piscine was er nog maar weinig heel van deze reclamebanners doordat de auto's daar soms iets te dicht langs scheuren. Voor meerdere coureurs was dat een doorn in het oog, maar met name McLaren liet van zich horen omdat Lando Norris dreigde Q2 mis te lopen door de loshangende banners.

"Dit zou niet mogen gebeuren in de Formule 1", liet Norris optekenen. "Het is een beetje dom. We hebben het benoemd tijdens de rijdersbriefing. Ze zeiden dat ze het zouden oplossen maar dat is duidelijk niet gebeurd." De coureur kreeg bijval van teambaas Andrea Stella. "Wat in Q1 gebeurde, is iets wat niet zou mogen gebeuren. Dit voldoet niet aan de standaarden die aan circuits worden gesteld. We kregen het onder de auto en verloren heel veel downforce. Het kwam neer op drie seconden per ronde."

Lando Norris, McLaren MCL38. Foto door: Erik Junius

Meer tijdverlies bij McLaren

Niet alleen Norris kreeg dit weekend met tijdverlies te maken, ook Oscar Piastri leverde kostbare tienden van een seconden in. Dit was dan wel in de race na contact met Carlos Sainz bij de start. Piastri begon van P2, maar verloor volgens Stella maar liefst 20 downforcepunten door het contact - omgerekend een halve seconde per ronde. Sainz raakte de rechterkant van Piastri's vloer, waardoor de Ferrari-coureur zelf een lekke band opliep.

Piastri's MCL38 werd gerepareerd tijdens de rode vlag, waardoor de schade bij de herstart al iets minder was. "We merkten na het contact direct een verlies van 20 [downforce]punten op, wat in Monaco ongeveer een halve seconde is", legde Stella uit. "Maar dankzij de rode vlag konden we reparaties aan de vloer uitvoeren, want de zijvleugel van de vloer was gebroken. We hebben het niet helemaal opgelost." Uiteindelijk was het verlies aan downforce beperkt tot 10 punten. "Dat is misschien 2,5 tienden waard."

Zelf wist Piastri ook dat de schade hoe dan ook relatief meeviel, aangezien het in Monaco toch al lastig is om in te halen. "Het was een heel lichte tik, maar met deze auto's... de vloer is zo gevoelig door de downforce die het genereert, dan kan dat je race heel makkelijk verpesten", aldus de Australiër, die ondanks alles P2 werd.