Het werd afgelopen weekend duidelijk dat de huidige generatie Formule 1-auto's niet op het circuit van Monaco past. De wagens zijn te breed, te zwaar en te log. Spannende races en gedurfde inhaalacties zijn zo goed als uitgesloten. De geluiden in de paddock om de race spannender te maken variëren van het verbreden van de Nouvelle Chicane tot het toevoegen van een extra lus voorafgaand aan de tunnel. Een veelgehoorde optie is dat de coureurs bij Portier eerst naar links gaan, om dan via een straat langs het strand naar de chicane te rijden. Het zou ook een extra lange DRS-zone creëren.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner moet er gekeken worden naar de lay-out van het circuit. "Monaco is zo'n geweldige plek. Hier zit zoveel historie, maar alles ontwikkelt zich snel", vertelt de Brit. "Als je naar tien jaar geleden kijkt, dan zijn de auto's een keer zo breed geworden. De sport moet samen met de promotor bekijken hoe we een inhaalplek kunnen creëren."

Hoewel het op papier mooi klinkt, is het wel een dure optie. Een ander plan is goedkoper en brengt zo goed als gegarandeerd meer spanning. Inhalen is namelijk niet alleen in Monaco lastig, op Imola bleek het ook niet eenvoudig. Toch was in Monaco het een tandje erger, en dat had alles te maken met de rode vlag in de eerste ronde.

Gratis pitstops

Terwijl de race stillag kregen de coureurs een gratis stop. De verplichte bandenwissel mocht tijdens de pauze ingelost worden. Het leverde een soort 'geen-stopper' op. Met een vers setje rubber gingen de coureurs in een langzame optocht door de straten heen. George Russell erkende dat het een logische keuze was om het rustiger aan te doen, want risico's nemen met het slijten van de banden zou zich niet uitbetalen. Een extra stop zou hem achter andere coureurs brengen en - zoals vaker aangehaald - inhalen is bijzonder lastig.

F1-races worden vaak als leuk beschouwd, wanneer naast het inhalen ook strategieën een rol spelen. Het verschil kan gemaakt worden door een conservatieve eenstopper, of een agressieve tweestopper. Zo'n gok is in Monaco simpelweg niet te de moeite waard. Ook Lewis Hamilton erkende dat na de race. "Deze banden kunnen een hele race aan", vertelde de recordkampioen. "De compounds zijn te hard. Je kan denken aan verplichte pitstops of iets anders waardoor het wat spannender wordt." Dat voorstel van de verplichte stops voelt wat gekunsteld aan.

Zachtere banden

Russell kwam met een ander, en misschien wel beter voorstel. "Misschien moeten we zachtere banden krijgen. En dan een band die zo zacht is, dat hij niet de hele race volhoudt", vertelde de Brit in Monaco. "Dan zou een tweestopper het beste zijn, terwijl anderen voor een pitstop gaan. Ik denk dat als we een weekend met alleen maar zachte banden zouden hebben, de problemen snel opgelost zijn."

Het idee van Russell is niet zo gek. Een zachte band is onmogelijk heel te houden en dan moet er ergens een keer een pitstop komen. Tegelijkertijd is het zelfs op Monaco dan de moeite waard om te gokken op meerdere pitstops. Aan het einde van de race zagen we bijvoorbeeld dat Lance Stroll op de zachte band in een ronde meerdere coureurs op hardere banden voorbijstak. Daarbij is het helemaal geen duur of complex voorstel. Het is een kwestie van goedkeuring krijgen van het Sporting Committee en de F1 Commission en het is rond.

Russell suggereerde wel dat dit idee puur voor Monaco van toepassing moet zijn. Dat zoiets uitvoerbaar is, blijkt wel uit de hoeveelheid kilometers die afgelegd worden in de race. In plaats van de minstens 305 kilometer die de coureurs elders rijden, wordt er in Monte Carlo na 260 kilometer afgevlagd. Waarom zou F1 niet exclusief voor Monaco drie zachtere compounds kunnen creëren? Heel veel tegenstanders zullen er niet zijn, want het brengt alleen maar spektakel met zich mee.

Max Verstappen is in ieder geval voor veranderingen: "Over het algemeen is het een cool weekend, maar op zondag is het jammer genoeg saai. De omgeving is prachtig, dus als we iets kunnen verzinnen om de race spannender te maken, waarom niet?"