De Formule 1 Grand Prix van Monaco was afgelopen zondag verre van een spektakelstuk. Door de vroege rode vlag was de spanning rondom de strategie al vroeg de deur uit - de coureurs konden onder de rode vlag hun verplichte bandenwissel doen - en inhalen bleek dit jaar opnieuw schier onmogelijk op de smalle straatjes van het prinsdom. Veel kijkers waren het er over eens dat het een saaie race was, maar Kees van de Grint ziet het anders. "Ik heb 78 rondes gefascineerd zitten kijken", vertelt de analist in het Viaplay-programma In de Slipstream.

Hij begrijpt tegelijkertijd wel dat het niet de spannendste race was. "Ik geloof dat er drie inhaalacties zijn geweest. Ik heb Bottas gezien en ik heb Stroll gezien, dat was het. Dat is niet helemaal racen", erkent Van de Grint. "Maar ik heb - en ik vond dat ze dat goed in beeld hebben gebracht - genoten van de eerste vier. Hoe die 78 ronden - oftewel 300 kilometer - zo geconcentreerd reden."

Je kunt stellen dat dat bij het vak van coureur hoort, maar volgens Van de Grint moet die prestatie niet onderschat worden. "Je kan wel zeggen dat Monaco heel langzaam gaat, maar op sommige plekken rijden ze 300. Dat is een aardige snelheid", vervolgt de voormalig bandeningenieur. "Dan [reden] ze zo dicht bij elkaar, zo geconcentreerd en foutloos. Dus dan heb ik enorm veel bewondering voor het vakmanschap, wat in ieder geval deze vier hadden. Er waren achterin wat coureurs die wat minder vakmanschap lieten zien." Daarmee refereert de analist aan de startcrash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg.

Wat volgens Van de Grint de race nog interessanter maakte, was het verschil in de banden van de coureurs. "De ene had wat pech door de keuze bij de start, waardoor je dan op mediums moest", vertelt hij. Onder andere Max Verstappen had hier last van. Onder de rode vlag moest de Red Bull-coureur zijn harde banden al inwisselen voor mediums. "Het was ook heel spannend dat Leclerc wat langzamer ging, om te zorgen dat McLaren niet dat gat [voor een pitstop] heeft. Dat was tactisch interessant. En dan zit je ook nog te wachten, wie gaat er nog stoppen? Dat hadden ze gelukkig geen van allen gedaan, want dat was zelfmoord geweest, maar ik heb genoten."