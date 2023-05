Marko ziet concurrentie naderen: "Moeten altijd blijven pushen"

In 2022 legde Red Bull Racing al op zeer sterke wijze beslag op beide wereldtitels in de Formule 1. Na de eerste vier races in 2023 lijken de kampioenschappen opnieuw richting het in Milton Keynes gevestigde team te gaan. Bij de rijders ontlopen Max Verstappen en Sergio Perez elkaar amper, maar ze hebben wel een fikse voorsprong op de coureurs van de andere teams. Bij de constructeurs geldt dat Red Bull op 180 punten staan, terwijl naaste achtervolger Aston Martin nog niet aan de helft van dat puntentotaal komt.

Alle overwinningen in 2023 werden tot dusver opgeëist door Verstappen en Perez, die ook in Azerbeidzjan de dienst uitmaakten. Perez toonde zich tijdens zowel de sprintrace als de Grand Prix de sterkste op het Baku City Circuit, terwijl Verstappen derde werd in de sprintrace en in de hoofdrace met P2 aan de haal ging. Met name in de eerste fase na de safety car waren de Red Bull-mannen een seconde per ronde sneller dan de achtervolgers, waardoor het verschil met nummer drie Charles Leclerc aan de finish ruim 21 seconden bedroeg.

Het tekent de dominantie van Red Bull, dat in vier Grands Prix drie keer een dubbelzege heeft behaald. Toch ziet Helmut Marko dat niet direct als een teken dat de RB19 de dominante wagen heeft. Om dat te ontkrachten, wijst hij naar de kwalificaties in Baku én de slotfase van de Grand Prix. "Nee. Beide pole-positions gingen naar Ferrari, dus zij komen steeds dichterbij. In de laatste ronden van de race reden Alonso en Leclerc dezelfde rondetijden als wij, terwijl we niet langzamer zijn gaan rijden", legt de adviseur van Red Bull uit in de podcast F1 Nation. "Het is dus een zwaar gevecht en je moet altijd blijven pushen."

Perez enorm veranderd in tijd bij Red Bull

In de eerste vier races van 2023 hebben Verstappen en Perez de overwinningen netjes verdeeld. In Baku was het dus Perez die zijn tweede zege van het seizoen boekte, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot. Marko erkent dat Verstappen pech heeft gehad met de timing van de safety car-fase, maar Perez mag in zijn ogen niet onderschat worden. "Hij is sterk op stratencircuits en heeft hier de meeste podiumplekken. Hij is enorm veranderd sinds hij bij ons is gekomen. Hij is begonnen met werken. Hiervoor was hij een Mexicaanse coureur die van het leven genoot – dat doet hij nog steeds – maar hij werkte niet per se", aldus Marko. "Vorig jaar keek hij nog naar hoeveel races de gebroeders Rodriguez gewonnen hadden. Nu is hij de succesvolste coureur uit Mexico en ze hebben een lange geschiedenis met goede coureurs."

Video: Perez verschalkt Leclerc tijdens GP van Azerbeidzjan