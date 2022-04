Na jarenlange duels met Mercedes komt de tegenstand van Red Bull dit jaar uit een andere hoek. Ferrari is sterk uit de startblokken geschoten. Charles Leclerc zegevierde in de seizoensopener in Bahrein en legde Max Verstappen ook in Saudi-Arabië het vuur na aan de schenen. Met een sterke eindspurt ging de winst toch naar de Nederlander.

De strijd met de legendarische equipe uit Maranello zorgt voor een andere dynamiek dan de afgelopen jaren het geval was, erkent Dr. Helmut Marko in het programma Hangar 7 van Servus TV: “Ferrari is net zoals wij zijn. Er is leiderschap, er is emotie, sportiviteit en respect. En dat proef je in alle geledingen. We zijn concurrenten, maar met sportieve regels. Dat merk je niet alleen bij de rijders, maar ook bij de technische overleggen. Met Ferrari kan je ideeën uitwisselen. Dat is prettig. En we zijn zeer blij dat we Ferrari nu als tegenstander hebben.”

Leclerc als eerste rijder bij Ferrari

De Scuderia heeft met vier podiumplaatsen in de eerste twee races een droomstart achter de rug. In beide kampioenschappen staat Ferrari fier bovenaan. Met name Leclerc heeft een sterke indruk achtergelaten. Volgens Marko wordt de Monegask net als Verstappen bij Red Bull Racing naar voren geschoven als eerste rijder. “Ik was vorig jaar positief verrast dat Sainz en Leclerc op hetzelfde niveau presteerden. Ik hoopte dat dat dit jaar ook het geval zou zijn”, erkent Marko in gesprek met onze zusterpublicatie Formel1.de. “Tijdens de test en in de races zie je dat hij drie, vier tienden mist. Dat is nadelig voor ons, want wij dachten dat die twee punten van elkaar zouden afsnoepen. Dat is op dit moment niet het geval. Maar Sainz is een intelligente, snelle jongeman.”

Analyse: Wat gaf de doorslag in de prachtstrijd tussen Max Verstappen en Charles Leclerc?