Heeft McLaren de ideale ontwikkelingsstrategie te pakken?

In de Formule 1 van vandaag de dag gaat het veel over het creëren van de juiste update op het juiste moment. Teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing zijn continu op zoek naar grote verbeteringen, maar het sterkste team van het moment McLaren zoekt het juist in kleine aanpassingen. Zo is de vloer die nu onder de MCL38 zit sinds de Grand Prix van Miami niet veranderd.

McLaren zoekt het meer in nieuwe voor- en achtervleugels, kleine veranderingen aan het bodywork en licht aangepaste brake-ducts. De renstal kan daardoor wat downforceverbeteringen mislopen, maar dat neemt het voor lief. De kleine aanpassingen die gedaan zijn, werken namelijk direct goed. Wat meehelpt is dat de engineers van het team precies weten wat het doet of moet doen en dat de rijders dat ook weten. Lando Norris en Oscar Piastri weten dus wat ze te wachten staat en kunnen met vertrouwen instappen.

Dat is precies waar het bij de concurrentie aan schort. Red Bull, Ferrari en Mercedes denken telkens dat de update - wat vaak een nieuwe vloer is - de auto sneller moet maken, maar het resultaat blijft uit. Het lijkt erop dat de aanpak van McLaren daarom wel eens de meest logische kan zijn. Het roept in ieder geval op tot denken, want Aston Martin is bijvoorbeeld al bezig met het aanpassen van hun strategie. "Het zou dom zijn om dat niet te doen", stelde teambaas Mike Krack onlangs.

Voorzichtigheid geboden?

Er blijft echter discussie of de aanpak van McLaren daadwerkelijk de beste is. Ten eerste weten we niet precies wat er zich onder de auto heeft afgespeeld. Het Britse team heeft dan geen compleet nieuwe vloer geïntroduceerd, wel is het goed mogelijk dat er minimale aanpassingen zijn doorgevoerd. Het enige wat we weten is dat de vloerranden al iets aangepast zijn, want die veranderingen zijn doorgegeven aan de FIA.

Over het melden van updates aan de FIA gesproken: de teams zijn volgens de reglementen alleen verplicht om de grote veranderingen door te geven. Een aanpassing hier of daar telt niet mee en hoeft dus niet opgegeven te worden. De vraag blijft daardoor bestaan of McLaren inderdaad grotendeels dezelfde vloer heeft behouden.

Een andere niet te onderschatten factor is dat de druk op McLaren om upgrades te ontwikkelen zeer klein is. Het team rijdt vooraan en ziet de concurrentie met 'verbeteringen' komen die verkeerd uitpakken. Het heeft dus weinig druk om echt een stap extra te zetten om het gat te dichten, maar kan zich verdedigend opstellen.

Hoofdontwerper Rob Marshall erkende onlangs dat dat ook is waar McLaren mee bezig is. Zo laat het team soms updates op de plank liggen om die later als onderdeel van een groter pakket te brengen. "Het voordeel hiervan is dat vaak losse onderdelen niet goed met elkaar combineren. Als je dan een boel tegelijk kan brengen, weet je door de CFD [computer]-simulaties dat het samen werkt", verklaarde de Brit.