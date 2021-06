Heeft F1 een oplossing gevonden voor problemen met track limits?

De track limits zorgen al langere tijd voor kopzorgen in de Formule 1, maar tijdens de eerste van twee races op de Red Bull Ring werd een mogelijke oplossing getest. Bij het uitkomen van bocht 6 werd het tweede deel van de kerbs vervangen door een uitbreiding van de grindbak, waarmee op dat deel van het circuit de kwestie van de track limits uit de wereld werd geholpen. In bochten 9 en 10 werd die oplossing niet geïmplementeerd en dus hielden CCTV-camera’s en elektronische lussen daar in de gaten of rijders de lijnen respecteerden. Het resulteerde in een fors aantal geschrapte rondetijden, wat zowel bij fans als coureurs niet bepaald populair is.

De afgelopen jaren is er vaker gesproken over de terugkeer van grind aan de rand van het circuit. Onverwachte bezoeken aan ‘old school-circuits’ als Imola, Mugello en de Nürburgring in 2020 brachten die discussie in een stroomversnelling. Het nieuws van vorig jaar dat Spa-Francorchamps weer voorzien wordt van grindbakken bij La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes en Stavelot werd door de coureurs met open armen verwelkomd. Op de Red Bull Ring werden de coureurs afgelopen weekend voor het eerst geconfronteerd met de uitgebreide grindbakken bij bocht 6. Ook dat viel in de smaak, onder meer bij Daniel Ricciardo.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Aanpassing Red Bull Ring valt in de smaak

“Het was goed, het was een harde limiet. We konden de kerbs aan de buitenkant nog gebruiken en zo op de baan blijven, maar je komt in het grind als je iets wijd gaat”, vertelde de McLaren-coureur. “Lang verhaal kort: dat vind ik perfect. Als het aan mij ligt, is het op ieder circuit zoals bij het uitkomen van bocht 6. Tenzij het een muur is, dat kan ook goed zijn. Maar ik denk dat het grind in bocht 6 heel goed was.” Ook teamgenoot Lando Norris is blij met de veranderingen in bocht 6. “Er is een limiet en het draait om wie die limiet het meeste kan pushen. Hetzelfde geldt voor het uitkomen van bocht 4: ga je iets wijd, zoals enkelen deden tijdens de kwalificatie en andere sessies, dan wordt je gestraft. Dat is wat je krijgt, dus ik denk dat het goed is. Het is nog steeds veilig, mogelijk zelfs veiliger dan voorheen zonder die gele broodjes. Ook haalt het de vraag van de track limits weg.”

Ook Lance Stroll is voorstander van meer grindbakken rond de circuits. Hij ziet het als een extra uitdaging, die in de loop der jaren op vele circuit is verdwenen door de eindeloze uitloopstroken. “Het is volgens mij iets wat wij allemaal willen zien, in plaats van die stomme dubbele kerbs die nergens op slaan qua track limits”, vertelde de Aston Martin-coureur. “Ik wil niet zeggen dat ieder circuit een hele grindbak moet aanleggen, maar de circuits zouden al interessanter worden als achter iedere kerbstone een drie meter brede strip met grind ligt. Dan heb je ook geen gehannes met track limits. Op circuits als Abu Dhabi en Paul Ricard zie je alleen maar uitloopstroken en asfalt en dat haalt wat van het plezier weg. Het grind op circuits als deze en Imola, waar je een prijs betaalt als je het grind raakt, geeft een circuit meer karakter en dat wil ik vaker zien.”

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Extra grind niet overal de oplossing

De FIA weet dat grind een goede oplossing is voor de kwestie rond track limits. Toch is het niet mogelijk om die oplossing in iedere bocht te introduceren. Enkele circuits verwelkomen ook tweewielers en die hebben weer andere eisen rond de kerbstones, uitloopstroken en grindbakken. “Tijdens de Europese winter zijn deze veranderingen [aan bocht 6] doorgevoerd, en die hebben uitstekend gewerkt”, verklaarde F1-wedstrijdleider Michael Masi na de race op de Red Bull Ring. “Het is echter niet alleen aan de FIA, want we werken samen met de FIM naar iedere bocht. In iedere zaak zoeken we naar een geschikte oplossing, die afhangt van verschillende aspecten. Het is iets dat in bocht 6 dus goed werkte. We werken samen met onze partners bij de FIM en het circuit om te zien welke oplossingen voor bochten 9 en 10 voor alle vormen van sport werken. Die bochten zijn op dit circuit namelijk nog vlakken waar we problemen met de track limits moeten monitoren.”

De conclusie is dat de coureurs het liefste meteen door opspattend grind weten of zij over de schreef zijn gegaan. Achteraf horen dat er een overtreding is begaan, voelt alsof de VAR een doelpunt afkeurt in een voetbalwedstrijd nadat iemand millimeters buitenspel stond. “Als je met grind over de limiet gaat, is je ronde voorbij. Dat is denk ik hoe het vrijwel overal hoort te zijn”, vertelde Pierre Gasly. “Op deze manier stopt het gepraat over track limits. Idealiter zien we de oplossing in bocht 6 overal terug, dat maakt het voor iedereen makkelijker.”