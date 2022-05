Het hartverwarmende verhaal van Alexander Albons rode haar

Na zijn Formule 1-debuut in 2019 en zijn promotie naar Red Bull halverwege het seizoen, werd Alexander Albon ineens een beroemdheid in Thailand. Hoewel hij zijn jeugd heeft doorgebracht in Engeland, rijdt de coureur met een Thaise licentie. Na het tekenen voor Williams ontdekte Albon via teambaas Jost Capito dat hij nog een link heeft met het thuisland van zijn moeder. Capito’s jongere broer Volker woont al meer dan twee decennia in Bangkok. In 1985 was hij onderdeel van het team van Jost en zijn vader in Parijs-Dakar, zij wonnen de rally bij de trucks.

Voor Jost was dat het begin van een lange, succesvolle carrière in de autosport. Hij werkte voor BMW, Sauber en Volkswagen. Voor Volker was de Dakar Rally het begin van een mooi avontuur, hij zocht zijn heil in Thailand waar hij een evenementenbureau begon. Met zijn ervaring in de logistieke sector speelt hij een belangrijke rol in evenementen zoals de Race of Champions, maar verder is hij niet zoals zijn broer actief in de autosport. Sinds 2004 heeft Volker een persoonlijke missie. Hij wil zo’n 2.500 kinderen helpen die in het Wat Sakaeo-weeshuis wonen, zo’n 100 kilometer ten noorden van de Thaise hoofdstad.

Alex Albon met Volker Capito (rechts), de broer van Williams-teambaas Jost Capito. Foto: Iceman Charity

In het boeddhistische land is de jaarwisseling niet een feestelijke gebeurtenis, maar veel mensen gebruiken het wel als een moment om een goede daad te verrichten. Aan het begin van 2004 doneerden Capito en een vriend zo’n 25 kilogram rijst aan het weeshuis. Een jaar later koos hij voor 2.500 ijsjes, waardoor hij als ‘The Iceman’ bekend kwam te staan bij de kinderen. “Ik zag een enorme behoefte in het weeshuis”, herinnert Capito zich. “Ik dacht, deze kinderen hebben waarschijnlijk nog nooit een ijsje gehad, dus dat heb ik voor ze georganiseerd. Maar ik moet je zeggen: het was een grote uitdaging om 2.500 ijsjes te krijgen zonder dat ze zouden smelten. Mensen vroegen zich af of ik niet iets beters had kunnen doen van dat geld, maar als je ziet dat kinderen beginnen te huilen is het brengen van ijsjes zeker geen verspilling. Dat wil elk kind gewoon een keer hebben.”

Zo ontstond een traditie, die Capito verder zette met de oprichting van een stichting met ‘Iceman Charity’ als een voor de hand liggende naam. Capito vergrootte al snel zijn betrokkenheid bij het weeshuis en zorgde er niet alleen voor dat er 2.500 kinderen gevoed konden worden, maar ook dat de faciliteiten flink werden verbeterd. Na de verwoestende tsunami die Zuid-Oost Azië in 2004 overspoelde was het aantal wezen in snel tempo opgelopen. De school wordt betaald door de overheid, maar het weeshuis is afhankelijk van private steun om de kinderen meer dan enkel het absolute minimum te geven. Gedurende de afgelopen jaren heeft de stichting van Capito zo’n 80 miljoen Baht opgehaald, omgerekend zo’n 2,2 miljoen euro.

Toen Albon bij Williams tekende, was de teambaas van de formatie er snel bij om de link te leggen met het verhaal van zijn broer. En zo bracht Albon in aanloop naar de Australische Grand Prix een bezoek aan Wat Sakaeo. Er verschenen foto’s van Albon die aan het voetballen was met de kinderen en hielp met het uitdelen van lunch, uiteraard met een ijsje als toetje.

Alex Albon voetbalt met de kinderen van het Wat Sakaeo-weehuis. Foto: Iceman Charity

“Jost vertelde mij over de stichting van zijn broer”, zegt Albon in gesprek met Motorsport.com. “Het is echt groots was ze doen, het is eigenlijk een heel groot dorp. Ik moest het zien, ik moest er een dag van maken om daarheen te gaan. Wat me nog het meest verraste was hoe dankbaar ze waren voor alles, ondanks hun achtergrond. Sommige kinderen hebben echt vreselijke dingen meegemaakt, maar ze hadden altijd een lach op hun gezicht. Zoiets blijft wel hangen. Dat raakte mij echt, hoe konden ze zo positief zijn? Dat is volgens mij ook te danken aan wat ze in het weeshuis doen. Ik weet niet of dat deel uitmaakt van het boeddhisme, maar je moet toch denken dat er amper een volwassene per vijftig kinderen aanwezig is. Ze gedragen zich zo goed. Ze doen hun klusjes, maken hun bedden op, het is er brandschoon. Dat is heel indrukwekkend en ze hebben een geweldige job gedaan om er een duurzame plek van te maken.”

Wat Sakaeo probeert zo kinderen klaar te stomen voor het leven buiten het weeshuis, als volwassene, door ze naast verschillende talen en wiskunde allerlei praktische zaken te leren. Albon ondervond persoonlijk dat het kleuren van het haar voor speciale aangelegenheden ook een gebruik is in het weeshuis. “Deze kinderen uit Thailand waren fan van Liverpool en Manchester United, dat zijn de grootste teams die ze daar kennen. Daarnaast is de rode kleur ook een gelukskleur in grote delen van Azië. Toen ze mijn haar wilden kleuren, kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Ik heb de rest van de trip terug naar Bangkok met rood haar gezeten. We hadden meteen daarna een belangrijke meeting gepland met de toerismeorganisatie van Thailand en daar zat ik dan; tussen allerlei belangrijke mensen met mijn rode haar. Daarna hadden we een prachtige race in Melbourne, daar is de traditie uiteindelijk begonnen.”

Foto: Iceman Charity

Het is geen PR-stunt van Albon, dat is duidelijk. Toen hij in Thailand een potje voetbalde met de kinderen, deed hij ook zijn schoenen uit zodat ze op hetzelfde niveau stonden. Dat was ook de reden om zijn haar te laten verven. Door zichzelf hetzelfde kapsel aan te meten als de jonge Liverpool-fans schepte hij ook zo een band. Een krachtig gebaar waar in Thailand veel bewondering voor was. Met zijn rode haar haalde Albon het eerste punt voor Williams in Melbourne, hij voegde er in Miami nog eens twee aan toe. De punten werden ook in het weeshuis op gejuich onthaald. Williams-voorman Capito sprak vorig seizoen namelijk met zijn broer af om voor elk gesprokkeld WK-punt een bedrag over te maken naar de stichting.

“Ik ben heel close met Volker, ik spreek hem vaak”, zegt Jost Capito in gesprek met deze site. “Ik zei hem dat ik succesvol wilde zijn en dat ik voor elk punt dat we scoren een donatie doen voor het weeshuis. Je kan je wel voorstellen dat ze in hun nopjes waren na Spa [waar George Russell tweede werd in de na twee ronden gestaakte regenrace]! Als je ziet dat er 150 kinderen slapen op dezelfde zaal en dat ze verder bijna niets hebben, dan is dat zwaar om te zien. Ik waardeer heel erg wat Volker voor ze doet.” In het weeshuis en in de paddock van het F1-circuit in Barcelona is het rode haar een ware rage geworden. Williams heeft buiten de motorhome een plaats ingericht waar ze mensen hun haar kunnen laten verven. Diverse leden van het Williams-team, waaronder Capito, en andere paddock-bewoners hebben hun kapsel daar inmiddels al laten bijwerken.

Dat is echter niet het enige. Albon en Jost Capito zijn nu persoonlijk betrokken bij de stichting en zetten zich in om voldoende geld op te halen om de sporthal van het weeshuis te renoveren. Bij de heropening wordt het de Alex Albon Hal, zoveel is al duidelijk. Voor de introverte Albon was het aanvankelijk niet makkelijk om zijn status als bekendheid te gebruiken, maar het weeshuis heeft hem doen beseffen hoe je als sportman je status kan omzetten in iets positiefs. Hij liet zich daarbij inspireren door collega’s Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, die zich ook hard maken voor de goede zaak.

Foto: Iceman Charity

“Ik ben niet heel extravert”, zegt Albon. “Ik ben best verlegen en sta niet graag voor een groot publiek. Maar ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is om iets goeds te doen. Er zijn veel goede voorbeelden in mijn omgeving, kijk maar naar mensen als Lewis of Sebastian, die prachtige dingen doen voor de wereld buiten de sport. Toen de kinderen vroegen of ik mijn haar rood wilde kleuren, was het mijn eerste zorg dat ik ook zo in Melbourne zou verschijnen, maar het was wel meteen een geweldige manier om de stichting in de spotlights te zetten. Ik voel me een echte Thai en ik wil meer van dit soort projecten doen om mensen, kinderen of wie dan ook kansen te geven in Thailand. Ik zit in de gelukkige positie dat ik daarbij kan helpen. We hebben al veel geld opgebracht en daar blijft het niet bij, we gaan door.”

Jost Capito is trots op de manier waarop Albon zich manifesteert en probeert om een verschil te maken. De Duitser hoopt dat nog meer coureurs daar een voorbeeld aan nemen. “Het is belangrijk, iedereen moet dat doen”, zegt Capito. “De impact die zoiets heeft op de kinderen is enorm. Het gaat niet alleen om het geld dat je inzamelt, je geeft hen ook het gevoel dat er iemand voor hen opkomt.”