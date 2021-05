“We willen nooit weer in de situatie komen waar we in januari en februari in zaten”, zei Hamilton, die pas in februari van dit jaar een nieuw eenjarig contract tekende. “Het heeft mij de hele winter niet lekker gezeten en ik weet ook dat het voor Toto niet handig was. Hij kon niet ontspannen, het voelde alsof we eigenlijk geen vrije winter gehad hebben.” Dat Hamilton niet eerder tot een akkoord kwam met Mercedes had de coureur overigens aan zichzelf te danken. Door de coronacrisis vond de Brit het niet gepast om te onderhandelen over een nieuw miljoenencontract.

Nu wil Hamilton echter eerder beginnen en moeten de spijkers met koppen geslagen worden. “We moeten nu gewoon redelijk zijn”, verklaarde Hamilton na zijn derde overwinning in vier races. “We hoeven onszelf niet te haasten, maar we moeten wel redelijk zijn en om tafel gaan. Het is heel complex. Het is nooit een eenvoudig proces en hopelijk kunnen we snel starten. We moeten vooral zorgen dat het niet in de weg komt te staan van waar we eigenlijk mee bezig zijn. We hebben nog negentien races voor de boeg en het zou geweldig zijn om het voor de pauze af te ronden. Dan hebben we in de zomer een helder beeld van de toekomst.”

Zo fris als een hoentje

Ook over het andere zitje van Mercedes moet dit jaar een beslissing genomen worden. Valtteri Bottas heeft eveneens een aflopend contract. Het valt samen met George Russell, die aan het eind van dit jaar uit zijn contract bij Williams loopt. Russell is de gedroomde nieuwe kopman bij de Mercedes-hoofdmacht, maar Toto Wolff vindt het “nog veel te vroeg” om al te speculeren over het rijderspaar voor 2022.

Met zijn 36 jaar is Lewis Hamilton een van de oudste coureurs op de F1-grid, maar na de gewonnen Grand Prix van Spanje verklaarde hij dat hij nog altijd zo fris als een hoentje is. “Ik zou zeggen dat ik bewuster dan ooit bezig ben met mijn lijn, met mijn trainingsregime”, aldus Hamilton. “Ik ben mezelf al lang aan het trainen, maar ik groei en leer nog steeds hoe het beter kan. Ik voel me geweldig.”