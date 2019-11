Hamilton: "Niet genoeg vermogen om voor pole te strijden"

Hamilton kwam 0.191 seconde tekort ten opzichte van de snelste tijd van Max Verstappen. Hoewel dat weinig lijkt, is dat op een kort circuit als Interlagos, waar vijf van de laatste zes edities van de kwalificatie met minder dan een tiende werd beslecht, een flinke kloof. De Brit stelde na afloop dat het grootste verschil hem zit in het vermogen.

“We leken er goed voor te staan in de derde training”, opende Hamilton zijn praatje in de persconferentie. “Maar in de kwalificatie lijken we wat te verliezen, of zij winnen iets”, concludeerde Hamilton. Ironisch genoeg wijst de zesvoudig wereldkampioen dus mede op de ooit zo gevreesde ‘partymode’ van Mercedes, die het af moet leggen ten opzichte van de andere teams.

“Desalniettemin ben ik heel blij dat ik tussen de Ferrari’s in terechtkwam hoor”, gaf Hamilton aan, die feitelijk toch altijd voor Charles Leclerc terecht was gekomen aangezien de Monegask een gridstraf ontvangt. “Het is altijd lastig, maar we hebben minder vermogen dan de anderen denk ik. Dat is waar we de meeste tijd verliezen.” Hamilton benadrukte dat het om een aanzienlijk voordeel gaat, dat de andere teams hebben ten opzichte van Mercedes. De Duitse fabrikant gaf onlangs al aan dat hun krachtbron minder goed presteert op hoge hoogtes, zoals bijvoorbeeld op het circuit nabij Sao Paulo.

De Brit stelt echter wel tevreden te zijn met een plek op de tweede rij. “Ik heb er even goed alles aan gedaan. Ik bleef ook steeds verbeteren. De laatste ronde was waarschijnlijk het maximale voor ons. De auto voelde goed, maar we kwamen simpelweg wat tekort op de rechte stukken. Hopelijk zitten we qua bandenslijtage op zondag wel goed.”

Hamilton gaf aan dat hij, ondanks dat hij de wereldtitel al heeft behaald, niet minder voor de winst zal gaan. “Mijn aanpak is altijd hetzelfde geweest dit jaar. Maar misschien kunnen we nu wel wat agressiever de wedstrijd ingaan. Ik zie geen reden om me aan te passen, dus we gaan gewoon zo door.”

