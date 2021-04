Hamilton: Red Bull heeft qua strategie de ‘beste kaarten’

Hamilton pakte zaterdag pole-position, nadat hij Sergio Perez en Max Verstappen wist te verslaan. De beide Red Bull-coureurs maakten een fout in hun laatste rondjes in Q3. In de sessie daarvoor besloot Red Bull om de strategie van beide coureurs te splitten. Perez ging door op softs, terwijl Verstappen met de mediums door wist te stoten naar Q3. Ook Hamilton haalde op mediums het slotstuk van de kwalificatie. Het betekent dat Red Bull de keuze heeft om de strategie van beide coureurs te splitten. Een ongekende luxe voor het energiedrankenmerk, dat het voorheen moest stellen zonder sterke tweede man naast Verstappen.

Na het behalen van zijn 99e pole-position in de Formule 1 realiseerde Hamilton zich dat Red Bull de beste papieren heeft om de strategie uit te spelen. “Als we in deze slagvolgorde vertrekken is het duidelijk dat zij de betere kaarten hebben wat betreft de strategie”, verklaarde Hamilton. “Maar dat betekent niet dat wij gaan proberen om iets unieks te doen en het op een andere manier te doen. Ik weet niet wat er met Valtteri aan de hand was. Het is lastig inhalen hier, we hebben daardoor waarschijnlijk geen steun van hem in de beginfase. Maar desondanks doen we ons best om erdoor te geraken. Aan de andere kant zijn we gefocust op wat we moeten doen, we gaan er alles aan doen om deze mannen achter ons te houden.”

Geen perfect rondje, wel pole

Gevraagd naar zijn beide rondjes in Q3, zei Hamilton: “Ik had eerlijk gezegd geen idee of het zou lukken. In de eerste ronde van Q3 was ik na de eerste twee bochten een tiende sneller en ik weet dat het een goede ronde was. In de tweede sector verloor ik een beetje in T12. In de tweede ronde was ik juist in de eerste sector een beetje langzamer. Tegen de tijd dat ik bij T9 geraakte was ik anderhalve tiende langzamer, maar dat wist ik in de middelste en laatste sector goed te maken. Die twee rondjes bij elkaar opgeteld had een perfect rondje opgeleverd, maar ik ben blij dat de eerste ronde zo goed was. Die telde het meeste.”