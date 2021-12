Hamilton kort voor de finish: "Dit is gemanipuleerd, man"

De achtste wereldtitel lag zondag voor het grijpen voor Hamilton. De Mercedes-kopman domineerde de slotrace en genoot in de laatste fase een voorsprong van ruim elf tellen op titelrivaal Max Verstappen, die tweede lag. Tot Nicholas Latifi met nog zes ronden te gaan zijn Williams tegen de vangrail parkeerde in bocht 14 en daarmee een safety car-fase veroorzaakte.

Met nog maar een ronde te gaan, werd het veld weer losgelaten. De wedstrijdleiding had kort daarvoor de achterliggers tussen Hamilton en Verstappen eruit gehaald, waardoor de kemphanen vlak achter elkaar kwamen te rijden. Met Verstappen op hagelnieuwe, zachte banden was het verdedigen voor Hamilton, op behoorlijk versleten rubber, een vrijwel onmogelijke missie.

Al vroeg in de slotronde ging Verstappen langs de Mercedes. Hamilton probeerde terug te slaan, maar met vier bochten voor de boeg wist hij dat het klaar was. "Dit is gemanipuleerd, man", riep hij over de radio naar zijn team. Dat geluidsfragment werd niet uitgezonden bij Ziggo en de andere televisieverslagen in de wereld, maar was alleen te horen via Hamiltons onboardregistratie bij F1 TV - het televisie-abonnement van het kampioenschap zelf.

"Ik ben sprakeloos"

Tijdens de safety car-procedure waren de pijlen van Hamilton vooral gericht op het, in zijn ogen, langzame tempo van de Aston Martin met zwaailichten voor hem. In de voorlaatste ronde van de race, vertelde zijn engineer Peter Bonnington dat wedstrijdleider Michael Masi de gelapte auto's tussen Hamilton en Verstappen mochten doorrijden. "De safety car gaat deze ronde naar binnen, maak je banden klaar, je kan op ieder rechte stuk de overtake-knop gebruiken, nog een ronde te gaan", aldus Bonnington vervolgens.

Na de groene vlag en de geslaagde inhaalmanoeuvre van Verstappen, bleef het doodstil op de radio van de Mercedes met startnummer 44. Zowel Hamilton als zijn team zeiden de rest van de laatste ronde niks meer. Tot de korte opmerking van Hamilton over de 'gemanipuleerde race' een paar bochten voor de finish. Direct na het passeren van de eindstreep reageerde Bonnington. "Ik ben sprakeloos, Lewis. Absoluut sprakeloos."

Daarop volgde weer een stilte van de kant van de onttroonde wereldkampioen. Bonnington attendeerde Hamilton er nog wel op dat hij zijn wagen op start/finish moest parkeren. De Brit deed dat niet, maar stuurde zijn wagen naar parc ferme. Daar zat hij twee minuten lang in de auto. Ook na de Grand Prix van Azerbeidzjan bleef Hamilton een aantal minuten zitten voordat hij uit zijn wagen stapte. Ook toen was het misgegaan in de laatste ronde. Hamilton schoot in Baku in de eerste bocht na de herstart - voor een race over een ronde - rechtdoor.

Ook Wolff en team houden kaken op elkaar

In Abu Dhabi sprak Hamilton na de race nog wel even kort met TV-interviewer Jenson Button, maar hij was vervolgens afwezig bij de officiële FIA persconferentie en andere interviews. Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde de media ook niet te woord staan. "Ik wil helemaal niks zeggen", zei de Oostenrijker tegen de verslaggevers van Motorsport.com toen hij het rennerskwartier verliet. Ook James Vowles en Andrew Shovlin, twee andere kopstukken van Mercedes die doorgaans na de races reageren, spraken zondag niet met de media.

Dat ze bij Mercedes momenteel de kaken op elkaar houden heeft ongetwijfeld te maken met het protest dat Mercedes na de race indiende bij de stewards. Volgens het team zijn de regels rond de safety car-procedure niet goed toegepast door de wedstrijdleiding. Het protest werd afgewezen. Mercedes kreeg 96 uur om nog in beroep te gaan.

Donderdag is in Parijs het jaarlijkse prijzengala van de FIA, waar de kampioenen uit de Formule 1 en andere autosportklassen worden gehuldigd. Als tweede man in het WK zou ook Hamilton daar moeten verschijnen, net als Mercedes als winnaar van het constructeurskampioenschap. Het gala gaat gepaard met de nodige mediaverplichtingen, maar het blijft vooralsnog de vraag of er dan wel reacties gaan komen vanuit het Mercedes-kamp.