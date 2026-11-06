Formule 1 GP van Brazilië

Hamilton erkent dat uitgesproken karakter overstap naar Ferrari bemoeilijkt

Lewis Hamilton heeft toegegeven dat zijn uitgesproken aanpak het moeilijker heeft gemaakt om bij Ferrari te integreren naast Charles Leclerc

Lydia Mee Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 09:33

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Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton heeft toegegeven dat zijn uitgesproken aanpak het voor hem moeilijker heeft gemaakt om zijn plek te vinden bij Ferrari naast Charles Leclerc. Hij legde uit dat “het niet zo makkelijk is als iemand zoals ik bij een team komt”.

Hamilton, die aan het begin van het seizoen 2025 bij de renstal uit Maranello kwam, kwam in de openingsronde van de Grand Prix van Mexico van afgelopen weekend in aanraking met Leclerc.

Leclerc probeerde Hamilton, die vanaf pole position was gestart, in te halen, maar beide coureurs schoten van de baan. Daardoor zakte Hamilton van de eerste naar de derde plaats, achter Max Verstappen, en kreeg Leclerc een tijdstraf van vijf seconden.

In gesprek met de media na de race in Mexico-Stad riep de Brit op tot “serieuze gesprekken” binnen het team, en nu heeft hij in Brazilië opnieuw over de situatie gesproken.

“Hij zit hier al heel lang”, zei Hamilton toen hem werd gevraagd of Leclercs langdurige band met Ferrari het voor hem moeilijker had gemaakt om in het team te aarden. “Acht jaar, en hij heeft negen overwinningen met het team behaald. Hij is heel diep in het team verankerd, en ik weet dat het altijd een uitdaging zou zijn.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ik heb daar altijd respect voor gehad, en ik heb het team benaderd en heb echt hard gewerkt om een goede relatie met Charles op te bouwen en de kloof te overbruggen, en ervoor te zorgen dat we in harmonie samenwerken en samen hard werken. Ik heb altijd geprobeerd respectvol te zijn.”

Hij legde uit waarom hij denkt dat zijn komst naar Ferrari sommigen binnen het team altijd voorzichtig zou maken.

“Natuurlijk is het niet zo makkelijk als iemand zoals ik bij een team komt, omdat ik heel uitgesproken ben en blijf aandringen, aandringen en aandringen. Ik dring aan op zoveel veranderingen”, voegde hij toe. “En ik ga meer aandringen. En zolang ik hier ben, zal het zo gaan.

“Ik ben hier om te winnen, en om te kunnen winnen moet je met iedereen om je heen samenwerken. Je moet aandringen en ik moet aandringen. Ik moet zelf ook worden gepusht om naar een hoger niveau te gaan. We kunnen allemaal altijd naar een hoger niveau en beter worden, en ik geloof echt dat dit team volgend jaar om het kampioenschap kan vechten.”

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- Het Motorsport.com-team

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