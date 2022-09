Haas versterkt zich met ex-Raikkonen-engineer Mark Slade

Slade vervangt Ed Regan aan de pitmuur van Haas. Regan verlaat het team aan het einde van het seizoen, waar hij tot die tijd een functie op kantoor gaat vervullen. Slade neemt veel ervaring met zich mee naar het Amerikaanse team, daar waar hij eerder heeft gewerkt met teams als McLaren, Renault en Mercedes.

De kersverse aanwinst van Haas werd aangetrokken door McLaren in 1991. Hier heeft hij in achttien jaar tijd in verschillende technische rollen gefungeerd. In deze periode heeft hij samengewerkt met legendarische coureurs als Mika Hakkinen, David Coulthard en Kimi Raikkonen. Als engineer voor laatstgenoemde liep McLaren nipt de titels mis in 2003 en 2005.

In 2010 maakte Slade de overstap naar Renault, waar hij slechts één jaar bleef. In 2011 werkte hij namelijk met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bij Mercedes. Hier werd hij geassisteerd door Peter Bonnington, de huidige engineer van Lewis Hamilton bij Mercedes. Na een jaar keerde Slade alweer terug naar het team van Renault, wat inmiddels onder de naam Lotus racete. Tussen 2017 en 2019, toen de formatie uit Enstone wederom Renault heette, was hij de engineer van Hülkenberg. Zijn laatste samenwerking in de Formule 1 was met Ocon, in het jaar 2020. Na een wisseling van posities binnen het team van Renault, besloot Slade op te stappen bij het Franse F1-team. Sindsdien heeft hij aan de zijlijn van het Formule 1-circus gestaan.

Heikki Kovalainen, met wie hij heeft gewerkt in 2008, 2009 en kort in 2013, heeft Slade hoog zitten. De Fin vertelt Motorsport.com dat de relatie tussen hem en Slade een “significante factor” was tijdens zijn carrière. “Het was relatief makkelijk om met hem te werken [bij Lotus], want ik kende hem van de McLaren-dagen. Hij wist wat ik wilde. Wanneer ik zoekende was, dan kon hij suggesties geven aan de hand van de telemetrie”, haalt Kovalainen aan. “Ik had met hem een goede periode bij McLaren en hij heeft met hele goede coureurs samengewerkt. Hij is duidelijk een goede engineer.”

Magnussens beste resultaat dit jaar is de vijfde plek die hij behaald heeft tijdens de eerste race na zijn terugkeer in Formule 1 (Bahrein). De Deense coureur heeft in de daaropvolgende vijftien raceweekenden slechts vier keer punten gescoord. Met een totaal van 22 punten staat hij twaalfde in het kampioenschap, 10 punten boven teamgenoot Mick Schumacher.