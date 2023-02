Haas toonde als eerste team de kleuren voor het Formule 1-seizoen 2023, maar hield de echte auto voor 2023 nog even onder de pet. Daar bracht het team ruim een week later verandering in. Haas vervoerde de nieuwe VF-23 naar het circuit van Silverstone om onder het mom van een filmdag het nieuwe strijdwapen op kinderziektes te checken.

Vanaf 23 februari begint het echte werk. Het Bahrain International Circuit is dan drie dagen lang het decor van de eerste en enige wintertest. Het wordt in Sakhir dus niet de eerste keer dat Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen kennismaken met de nieuweling. Wel is nu duidelijk geworden wie in Bahrein de driedaagse wintertest namens Haas mag aftrappen. De Amerikaanse formatie kiest ervoor om Hülkenberg donderdagochtend als eerste de baan op te sturen, waarna Kevin Magnussen het stuur in de middag overneemt. De Deen mag een dag later dan als eerste aan de bak, terwijl zijn Duitse ploegmaat de vrijdag afrondt. Op de laatste dag grijpt Haas weer terug naar de indeling van de donderdag en mag Hülkenberg beginnen, terwijl Magnussen de wintertest aldaar afmaakt.

Er zijn voor 2023 de nodige veranderingen doorgevoerd bij Haas. Zo is Mick Schumacher vertrokken en vervangen door landgenoot Hülkenberg. Daarnaast heeft de renstal met MoneyGram een nieuwe geldschieter gevonden. Door deze deal is de portemonnee meer gevuld en kan Haas richting het budgetplafond werken. Dit betekent dat de VF-23 meer wordt doorontwikkeld dan zijn voorganger. Met de VF-22 legde Haas een prima basis, maar doordat het slechts een keer met een grote upgrade kwam, kon het teams als Alfa Romeo en Aston Martin niet voorbij in het kampioenschap. Met Magnussen en Hülkenberg heeft de equipe tevens een van de meest ervaren line-ups.