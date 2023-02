Haas F1 komt met nieuw strijdwapen in actie op Silverstone

Het team van Gene Haas onthulde vorige maand als eerste haar nieuwe livery voor het aankomende F1-seizoen, maar de auto kwam nog niet voor het licht. Daar kwam zaterdag verandering in toen coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg op het circuit van Silverstone een shakedown deden. De runs waren onderdeel van een zogenoemde filmdag. Op dergelijke dagen mogen Formule 1-teams maximaal 100 kilometer rijden met speciale demonstratiebanden van leverancier Pirelli.

Haas beschikte begin vorig jaar nog over de minst ervaren line-up in de Formule 1, maar Nikita Mazepin moest nog voor de start van het seizoen het veld ruimen door de Russische invasie in Oekraïne en Mick Schumacher kreeg geen nieuw contract na zijn tweede seizoen. Kevin Magnussen keerde na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1 en het team legde Nico Hülkenberg vast voor dit seizoen. Daarmee beschikt Haas in 2023 over een bijzonder ervaren stel coureurs die het team verder naar voren moeten brengen.

Vrijdag kwam Red Bull op Silverstone in actie met de nieuwe RB19, eerder op de dag gaf Alfa Romeo de eerste foto’s vrij van de C43 op het circuit van Barcelona.