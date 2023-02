Haas F1 heeft dikkere portemonnee: "Meer upgrades in 2023"

Haas had de laatste paar Formule 1-seizoenen niet de financiële middelen om de auto geregeld van grote updates te voorzien. In 2021 bracht het alleen naar Imola een upgrade mee. De rest van dat jaar lag de focus op de nieuwe technische reglementen voor 2022. Afgelopen seizoen kwam Haas ook tijdens een Grand Prix met één nieuw pakket op de proppen, dat was in Hongarije. Haas was het enige team dat het zo deed. De rest van het veld kwam vaker met upgrades en boekte over het algemeen meer vooruitgang. Reden genoeg voor de Amerikanen het strijdplan voor 2023 aan te passen.

"Het gaat in F1 voornamelijk over upgrades", zegt technisch directeur Simone Resta. "Het staat vast dat wij dit jaar meer upgrades krijgen dan vorig jaar. We staan nog wel aan het begin, dus zijn druk bezig. De eerste auto is net af. Er ligt een routekaart, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen wat we gaan doen en wanneer we dat doen." Haas heeft het financieel ruimer dan in 2022. Dit komt door de achtste plek bij de constructeurs de komst van titelsponsor MoneyGram. Teambaas Guenther Steiner gaf al aan dat het bedrijfsmodel niet verandert, maar volgens Resta heeft een dikkere portemonnee wel degelijk voordelen. "De achtste plek was zeer positief voor het team", gaat de voormalig Ferrari-techneut verder. "Natuurlijk willen we het beter doen en hoger eindigen, maar dit is een goede stap vooruit en gaat het team ongetwijfeld extra ruimte geven. We proberen altijd geld te investeren in vooruitgang. Daarom is een van de doelen dit jaar om meer te ontwikkelen."

Haas liet de nieuwe VF-23 afgelopen zaterdag voor het eerst uit op Silverstone. Daarbij vielen een aantal uiterlijke veranderingen op ten opzichte van de auto van vorig jaar. Volgens Resta is de VF-23 slechts een evolutie van zijn voorganger, maar is er wel veel werken gestoken in het verlagen van het gewicht en het verbeteren van de aerodynamica. "Er is geprobeerd een aantal elementen van vorig jaar mee te nemen. Het was daarbij van belang om de aerodynamica, het gewicht van elk onderdeel en de kwaliteit van elk onderdeel te verbeteren", vervolgt Resta. "We hebben veel aangepakt aan de auto, al zien sommige onderdelen er niet radicaal anders uit. Het is meer een ontwikkeling van 2022, een ontwikkeling waar heel wat componenten bij betrokken zijn."