Steiner: F1 mag geen risico's nemen met coronavirus

Motorsport.com kon eerder deze week melden dat men een tweedaagse Chinese GP overweegt in het weekend tussen de Braziliaanse en Abu Dhabi Grands Prix. Steiner denkt, nog los van het feit of teams akkoord zouden gaan met het inplannen van de race, dat het nog te vroeg is om een alternatieve datum voor de race te zoeken terwijl nog niet duidelijk is of het risico tegen die tijd weggenomen is.

“Is het zeker dat we op dat moment geen risico meer lopen?”, vroeg Steiner zich naar aanleiding van een vraag van Motorsport.com hardop af. “Dat is belangrijk en daar denkt het FOM (Formula One Management) ook zo over. We kunnen de triple header wel gaan doen, maar ik weet niet wanneer dit virus weer voorbij is. Ik heb geen idee. Als er nog een risico is, ben ik er zeker tegen en denk ik dat we daar niet moeten racen. Zij [FOM] kijken daar ook naar en hopen dat het dan voorbij is, maar ik denk dat niemand nu al kan zeggen dat het virus er tegen die tijd niet meer is. Ik hoop het wel, want dit is niet een goede situatie. Maar er is geen garantie. Als het allemaal voorbij is, kunnen we bekijken of het allemaal mogelijk is en of het logistiek ook haalbaar is. Maar er zijn veel vraagtekens. Ik denk dat ze het onderzoeken, maar ik heb nog geen voorstel gezien hoe we het moeten doen. Dat is nu aan hen.”

AlphaTauri-teambaas Franz Tost vond het uitstellen van de race onvermijdelijk, maar staat er wel voor open dat de race op een later moment ingehaald gaat worden. “We moeten zien of we de race aan het eind van het jaar in kunnen halen. Ze moeten eerst de situatie onder controle krijgen. Ik twijfel of dat gaat lukken in de tijd die nodig is. Als de mogelijkheid er is, gaat dat zeker aan het eind van het seizoen zijn. Abu Dhabi moet, voor zover ik weet, contractueel de laatste race zijn. Misschien verzetten ze Abu Dhabi een week. Als het coronavirus onder controle is, kunnen we zoeken naar een oplossing.”

De Formule 1 houdt ook de situatie in Vietnam nauwgezet in de gaten. Voorlopig is er geen reden tot bezorgdheid over het doorgaan van die race, maar RTL Duitsland maakte woensdag bekend geen personeel naar die race te sturen. Wat betreft de Grand Prix in Hanoi heeft Tost voorlopig geen zorgen: “Voor zover ik nu weet, heeft de organisatie gezegd dat we er gewoon kunnen racen. Maar zoals altijd heeft de gezondheid van de mensen de hoogste prioriteit.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Adam Cooper