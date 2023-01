Haas bekent als eerste kleur en presenteert nieuwe livery VF-23

Haas is het eerste team dat iets laat zien van de Formule 1-auto voor komend jaar. Het grote logo van MoneyGram is niet te missen. Zij hebben als titelsponsor de handen ineengeslagen met de renstal. Haas hoopt met de nieuwe geldschieter door te stoten naar de top van het middenveld. De komst van MoneyGram zorgt ervoor dat de Amerikaanse formatie met een gewijzigde livery aan het nieuwe Formule 1-seizoen begint. Net als vorig jaar spelen de kleuren wit, rood en zwart de hoofdrol. De voorkant van de VF-23 lijkt qua livery grotendeels op de voorkant van de VF-22, maar op de sidepods, motorkap en achtervleugel is veel meer zwart in de kleurstelling verwerkt.

"Ik deel ieders enthousiasme rond deze onthulling van de livery. Niet in de laatste plaats omdat het een mijlpaal is in het voorseizoen, wat inhoudt dat we weer een stap dichter bij komen aan dat wat we eigenlijk willen doen: racen", zegt teambaas Guenther Steiner over de nieuwe kleurstelling, die op 11 februari voor het eerst gebruikt wordt op de VF-23 tijdens een filmdag in Silverstone. "De livery bevalt mij wel. Het is zonder twijfel een meer verheven en modernere look die past bij de start van een nieuw tijdperk met MoneyGram als onze titelsponsor. Het is een spannende tijd van het jaar voor F1 en het is geweldig dat we als eerste onze livery kunnen tonen, maar onze aandacht gaat vooral naar de VF-23 op de baan krijgen en het voorbereiden op het aankomende seizoen. We hebben echt iets om op voort te bouwen na de prestaties van vorig jaar. De hele organisatie heeft hard gewerkt om dit punt te bereiken en met Kevin en Nico hebben we natuurlijk twee bewezen talenten achter het stuur die punten kunnen scoren. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Hülkenberg moet helpen opmars voort te zetten

Het afgelopen F1-seizoen begon voortvarend, maar na een aantal puntenfinishes in de eerste helft van het jaar, zakte Haas in de loop van 2022 naar achteren. De formatie behaalde de achtste plek in de stand bij de constructeurs. De vijfde plek van Kevin Magnussen in de seizoensopener in Bahrein bleek eind 2022 het beste resultaat te zijn. De Deen blijft en heeft in 2023 een nieuwe ploegmaat.

Want in de persoon van Nico Hülkenberg verwelkomt Haas voor komend jaar een nieuw gezicht. Met het aantrekken van de Duitser haalt de Amerikaanse formatie een hoop ervaring binnen. De Duitser, die Mick Schumacher vervangt, reed voor onder meer Williams, Sauber en Renault. Daarnaast stond Hülkenberg lang onder contract bij Sahara Force India, dat later Racing Point werd en inmiddels als Aston Martin door het leven gaat. Bij het laatstgenoemde merk was hij sinds 2021 de officiële test- en reserverijder. Vorig seizoen trapte hij bij Aston Martin het seizoen af als vervanger van Sebastian Vettel, die besmet was met het coronavirus. Zijn laatste volledige F1-seizoen reed Hülkenberg in 2019 voor Renault. Hij zal dus plaatsnemen naast Magnussen, die vorig seizoen terugkeerde in F1. Naast de vaste line-up is Pietro Fittipaldi opnieuw de reservecoureur.

Haas hoopt in 2023 een rustig jaar te krijgen. In 2021 kon de renstal met de VF-21, die niet van updates werd voorzien, weinig klaarspelen. In plaats daarvan lag de focus volledig op 2022 met het nieuwe technische reglement. De VF-22 bleek in Bahrein al goed genoeg voor punten, maar de test in Barcelona in februari dat jaar verliep voor Haas onrustig. Door de oorlog in Oekraïne besloten Gene Haas en de zijnen het contract met de Russische titelsponsor Uralkali te verbreken. Dit hield in dat ook Nikita Mazepin, de zoon van Uralkali-eigenaar Dmitry Mazepin, zijn spullen kon pakken en Magnussen werd teruggehaald. Haas bracht 2022 dus grotendeels zonder grote geldschieter door. In 2023 hoopt Haas een frisse start te maken met MoneyGram. Het Amerikaanse bedrijf meldde zich vorig jaar al bij de renstal. In 2023 is de officiële teamnaam: MoneyGram Haas F1 Team.

Volgende teampresentatie: Red Bull Racing

Het volgende Formule 1-team dat de auto - kleurstelling - voor komend seizoen toont, is Red Bull Racing. 3 februari trekken zij in New York het doek van de auto waar regerend wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Perez de constructeurstitel mee gaan verdedigen. Wel moet er natuurlijk rekening mee worden gehouden dat de 'echte' RB19 niet wordt getoond in de Verenigde Staten. Deze gaan we, net als bij Haas, naar alle waarschijnlijkheid pas zien tijdens een filmdag in de aanloop naar de wintertest.