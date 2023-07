Red Bull heeft, voordat het raceweekend losbarst op Spa, bevestigd dat er een nieuwe bak in de auto van Max Verstappen komt. Hiermee overschrijdt de Oostenrijkse renstal het maximum van vier versnellingsbakken per seizoen en krijgt de Nederlander vijf plekken gridstraf. De kampioenschapsleider is de eerste rijder die dit jaar een penalty krijgt vanwege het feit dat er te veel versnellingsbakken gebruikt worden. De straf wordt bij de hoofdrace van zondag ingelost en heeft geen invloed op de sprintrace.

Voor het overwegend oranje publiek op de Belgische baan moet de Red Bull-coureur een inhaalrace laten zien wil hij zijn reeks overwinningen verlengen. De wissel komt vroeg in het seizoen, mogelijk heeft het te maken dat volgens Verstappen de 'gear-sync' dit seizoen niet goed gaat. Wanneer de Red Bull schakelt, gaat dat niet soepel en verliest de Nederlander tijd.

Dat Red Bull op Spa besloten heeft de penalty te nemen, is goed te verklaren. Op de baan in de Belgische Ardennen is inhalen eenvoudig. Dat zijn wagen er ook dit seizoen goed voor staat, bevestigde Verstappen op donderdag: "We hebben volgens mij een snelle auto. Er zijn teams die meer updates hebben gehad dan wij, wij kunnen niet zoveel introduceren. We zijn blij hoe de auto het doet. Op zaterdag is het nog niet ideaal, maar op zondag laten de updates zien dat ze werken. Het [Hongarije] was een goede race om te zien of het werkte."

Niet alleen de auto van Verstappen heeft veel versnellingsbakken gebruikt, ook teamgenoot Sergio Perez, Alpine-coureur Pierre Gasly en het Haas-duo Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg hebben al vier van de vijf toegestane bakken in gebruik genomen. Dat zoveel coureurs al op de drempel van een gridstraf staan is opmerkelijk, het seizoen is nog niet eens halverwege.

Vorig seizoen

Het is niet de eerste keer dat Verstappen in België met een gridstraf aan de start staat. Vorig seizoen stond de Nederlander vanwege het wisselen van zowel de motor als de versnellingsbak op plek veertien op de grid. Dat weerhield hem niet van de winst op Spa. De Red Bull-coureur legde een sterke race op de mat en finishte uiteindelijk met een dikke zeventien seconden voorsprong op nummer twee Perez.

