Red Bull onthult door Newey ontworpen RB17-hypercar op Goodwood

Red Bull Advanced Technologies kondigde in 2022 al de komst van een door Adrian Newey ontworpen hypercar aan die de naam RB17 gaat dragen. Sindsdien is er relatief weinig naar buiten gekomen over het project, maar inmiddels lijkt de afrondende fase van het ontwikkelingstraject bereikt te zijn. Deze zomer volgt namelijk de officiële onthulling van de auto. Op vrijdag 12 juli wordt de RB17 namelijk officieel onthuld in de Cathedral Paddock van het Goodwood Festival of Speed, waar de auto het hele weekend ook te zien zal zijn.

Red Bull heeft de aankondiging van de onthulling ook aangegrepen om iets meer details vrij te geven over de RB17. Zo was al bekend dat er slechts vijftig exemplaren geproduceerd worden, nu is ook duidelijk dat de hypercar een chassis van koolstofvezel heeft dat ruimte biedt voor twee personen. De bolide krijgt een in het midden gemonteerde V10-motor en een versnellingsbak van koolstofvezel die voor aandrijving op de achterwielen zorgt. Gecombineerd met technologie uit de Formule 1 moet dat de RB17 een topsnelheid van zo'n 350 kilometer per uur opleveren.

Tegelijkertijd wordt op Goodwood Festival of Speed ook stilgestaan bij het twintigjarig bestaan van Red Bull Racing in de Formule 1. Het in Milton Keynes gevestigde team wil deze viering groots aanpakken en heeft daarom besloten om vrijwel alle auto's uit haar F1-geschiedenis mee te nemen. Enkele bolides worden ook ingezet om de beroemde heuvelklim af te leggen. Ook belooft Red Bull enkele sterren af te vaardigen naar het autosportfestival. Onder meer voormalig Formule 1-coureurs David Coulthard en Patrick Friesacher en teambaas Christian Horner komen in actie, al worden er in de komende tijd nog meer coureurs aangekondigd.

"We kijken ernaar uit om de RB17 publiek te laten debuteren en we konden ons geen beter podium bedenken dan het Goodwood Festival of Speed", zegt Horner, die tevens CEO van zowel Red Bull Racing als Red Bull Advanced Technologies is. "De RB17 straalt zeldzaamheid en uitmuntende techniek uit. Alles wat we weten over racen hebben we gebruikt om de ultieme prestatieauto te ontwikkelen en we kunnen niet wachten tot het publiek het resultaat ziet. Ik vind het ook geweldig om zo'n bijzondere selectie auto's en coureurs naar het iconische festival te brengen en ik kijk ernaar uit om ons twintigste seizoen te vieren met zulke gepassioneerde autosportfans."