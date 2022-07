Hoeveel Red Bull RB17’s worden er geproduceerd?

Het wordt lastig om aan een Red Bull RB17 te komen. Er worden slechts vijftig geproduceerd, zo’n vijftien per jaar. Daarnaast worden nog enkele prototypes geproduceerd in de ontwikkelings- en testfase. Eigenaren van de wagen zullen nauw betrokken zijn bij Red Bull Racing. Ze krijgen toegang tot training in de simulator, kunnen gebruikmaken van het ontwikkelingsprogramma en worden daarnaast getraind op het circuit. Ook zal er vanuit de fabriek ondersteuning zijn voor onderhoud en reparaties.

Waarom heet de Red Bull-hypercar de RB17?

Als het Formule 1-reglement door de coronapandemie niet bevroren was, had de Red Bull F1-wagen van 2021 de RB17 geheten. Omdat de wagens om kosten te besparen een seizoen langer meegingen en dus in 2020 en 2021 gebruikt worden, koos Red Bull ervoor om de wagen de RB17 te noemen. In 2022 doopte Red Bull de nieuwe wagen de RB18, aanvankelijk zou er helemaal geen RB17 komen. “Deze auto moet Formule 1-prestaties leveren, het voelde terecht om de wagen daarom in de lijn van het andere materiaal te plaatsen”, zegt Horner.

Wanneer wordt de Red Bull RB17 geproduceerd?

De ontwikkeling van de RB17 wordt op dit moment uitgevoerd door Red Bull Advanced Technologies, maar CEO Christian Horner zegt dat de wagen binnen twaalf maanden operationeel moet zijn. Men hoopt begin 2024 de eerste exemplaren af te leveren.

Welke motor wordt gebruikt in de RB17?

Red Bull heeft gekozen een twin-turbo V8-motor te gebruiken voor de RB17 met een verwacht vermogen van 1.100 pk. Het is nog niet duidelijk wie de aandrijflijn produceert. “We bedenken nu hoe we dat gaan doen”, zegt Newey. “Zoals je weet hebben we nu Red Bull Powertrains, een jong bedrijf. Daarnaast kijken we ook naar andere specialisten. Daar zijn we nu mee bezig.”

Hoe snel is de RB17 in vergelijking met een F1-wagen?

Om de wagen op Formule 1-niveau te krijgen maakt Red Bull gebruik van zelfde methodes tijdens de ontwikkeling van de RB17. Ook wordt de technologie waar mogelijk gebruikt. Op verschillende manieren kan de hypcar langs de Formule 1-meetlat gelegd worden, maar Newey legt uit wat Red Bull daar echt mee betekent: “Uiteindelijk draait het allemaal om rondetijd, maar dat hangt natuurlijk ook af van het circuit”, zegt hij. “Het grootste gevecht is het gewicht van de wagen. Wanneer je een wagen bouwt die groot genoeg moet zijn voor twee personen en die een dak heeft, dan zit je meteen boven het gewicht van een Formule 1-wagen. Dan gaat het om allerlei andere zaken om te proberen het F1-niveau aan te tikken.”

Mag je de openbare weg op met de RB17?

Nee. Net als de Valkyrie, waar Red Bull eerder samen met Aston Martin aan werkte, wordt dit geen wagen die je op de openbare weg kunt gebruiken. “Dat is in dit stadium minder belangrijk voor ons”, zegt Newey. “We beginnen met wat we weten en als de wagen voor de openbare weg ontworpen moet worden, moet de productie ook liggen. Op dit moment zijn we daar niet mee bezig.”

Zijn Max Verstappen en Sergio Perez betrokken bij de ontwikkeling?

Ja, Red Bull wil zoveel mogelijk Formule 1-kennis inzetten om de RB17 te ontwikkelen. Horner: “Max reed ook regelmatig met de Valkyrie, hij heeft zelf ook zo’n wagen. Of ze ook zo’n wagen willen kopen is aan hen, maar we zullen ze zeker inzetten in de test- en ontwikkelingsfase.”

Hoe presteert de RB17 ten opzichte van de Valkyrie?

Als het aan Newey ligt heeft de RB17 ‘significant meer performance’ dan de Valkyrie, deels omdat de wagen niet straatlegaal hoeft te zijn. “De Valkyrie werd gezien als een straatauto, dat brengt natuurlijk bepaalde beperkingen met zich mee als je zoekt naar snelheid”, zegt Newey. “Het belangrijkste is dat we het gewicht zoveel mogelijk beperken, daar ligt de focus. Het is vrij makkelijk om veel vermogen te krijgen, zover zijn we al met motoren. Dan gaat het om aerodynamica. We hebben verschillende trucs uit het verleden die we daarbij kunnen gebruiken.”

Wat gaat de Red Bull RB17 kosten?

De Red Bull RB17 hypercar gaat exclusief belastingen 5 miljoen Britse ponden. Tel daarbij de BTW op en je komt op 6 miljoen Britse ponden. Dat komt neer op ongeveer 6,9 miljoen euro. Red Bull staat nu al open voor eventuele kopers van de RB17.