Newey trots op RB17-hypercar: "Dit is onze eigen Red Bull-auto"

De agenda van Red Bull-ontwerper Adrian Newey bestaat al een aantal jaren uit meer dan werken voor het Formule 1-team. De Brit is bijvoorbeeld betrokken geweest bij het creëren van de Aston Martin Valkyrie en in 2025 moet de eerste Red Bull-hypercar van de band rollen. De naam van de bolide wordt RB17 en het vervult Newey met trots dat dit de eerste racewagen compleet gebouwd door Red Bull gaat zijn. "Het is de eerste echte auto alleen van Red Bull", vertelt de wereldberoemde technicus vol trots in de Talking Bull-podcast.

Newey steekt veel tijd in het bouwen van de hypercar. Dat leidt niet af van zijn werkzaamheden voor het F1-team. Hij ziet juist overeenkomsten tussen het creëren van een hypercar en het ontwerpen van een F1-auto. "De aanpak lijkt op elkaar. De manier waarop we het onderzoek doen en ons design maken, de ontwikkeling, het proces is hetzelfde", legt de ervaren ingenieur uit. "De uitvoering is wel anders. In dit geval hebben we bijvoorbeeld geen F1-regels die ons restricties opleggen." Toch heeft Newey niet helemaal carte blanche. "Er zijn wat fysieke beperkingen. Dit wordt namelijk een tweezitter, dus er moeten twee mensen enigszins comfortabel in zitten. Maar we kunnen dingen met deze auto doen, die we niet in Formule 1 kunnen doen."

Hoewel de auto nog niet volledig klaar is, zijn er al wel grote stappen gezet. "We hebben alle specificaties klaar en hebben een model op ware grootte gebouwd. Nu zijn we onderdelen op hun duurzaamheid aan het testen en zij worden nu gemaakt. We zijn dus al een goed eind onderweg", vertelt Newey. "2025 wordt een jaar vol testen en in 2026 moet er een volwaardige auto klaarstaan."

In welke raceserie de auto mee gaat doen is nog niet bekend, maar aangezien het een hypercar is wordt de link met het WEC snel gemaakt. Ook Newey doet niet uit de doeken in welke klasse de auto aan de start verschijnt, maar weet al wel wat het grote doel is. "Wij willen de beste in alles zijn en daar zijn we op gefocust", aldus de Engelsman.