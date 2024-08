Goedkoper jaarabonnement voor F1 keert terug bij Viaplay

Vorig jaar schrapte Viaplay het jaarabonnement nog. Daardoor was het alleen mogelijk om een duurder maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten. Nu is het jaarabonnement echter weer verkrijgbaar. Tussen 12 augustus en 2 september kost een aansluiting met de looptijd van 12 maanden 13,79 euro per maand. Over de gehele looptijd van één jaar bespaar je daardoor zo'n 50 euro ten opzichte van het maandelijkse abonnement, dat momenteel 17,99 euro per maand kost. Na afloop van het jaarabonnement wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in de maandelijkse variant tegen de op dat moment geldende prijzen.

"Met de start van het nieuwe voetbalseizoen in Engeland en Duitsland, en met de Grand Prix in Zandvoort in aantocht, willen we onze trouwe klanten wederom een scherpe prijs bieden voor al onze geweldige content", zegt Roger Lodewick, de CEO van Viaplay Nederland, over het terugkerende jaarabonnement. "Zo kunnen ze het hele jaar lang waar en wanneer ze maar willen genieten van de Premier League, de Bundesliga en alle andere topsport, films en series op Viaplay." Ook de Formule 1 is met het nieuwe jaarabonnement dus voor een gereduceerd tarief te bekijken. Tevens blijft de samenwerking tussen Viaplay en F1 TV bestaan, waardoor abonnees van de Scandinavische streamingdienst ook gratis volledige toegang krijgen tot F1 TV Pro.

Profiteer nu van deze actie! Klik hier en sluit direct een abonnement af

Hoewel het jaarabonnement in 2023 dus verdween bij Viaplay, is deze abonnementsvorm eerder dit jaar ook al even teruggekeerd. In de aanloop naar de start van het huidige Formule 1-seizoen bood de streamingdienst ook al een jaarabonnement aan. Destijds kostte een aansluiting voor twaalf maanden nog 12,79 euro, waarmee deze deal op jaarbasis twaalf euro goedkoper was dan de huidige aanbieding.