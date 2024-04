Sinds 11 januari zwaait Roger Lodewick als CEO de scepter over Viaplay Nederland. De geboren Limburger wond er na zijn aanstelling geen doekjes om: verschillende zaken moesten anders bij de streamingdienst. Inmiddels zijn we honderd dagen verder. Hoe is het hem tot dusver vergaan?

“Heel positief”, zegt Lodewick tegen Motorsport.com over de voorbije maanden. “Ik heb een organisatie aangetroffen die al heel goed stond en functioneerde. Verder hebben we een goed begin gemaakt met het meer open communiceren en beter toegankelijk zijn voor zowel de media als onze klanten.” Een ander verbeterpunt dat Lodewick eerder aanstipte, was social media. “Er staan momenteel vijf vacatures uit voor de functie van social media-manager”, laat hij weten. “Zoiets heeft tijd nodig. Je moet eerst in kaart brengen wat je nodig hebt en bepalen waar je de focus legt. En daarna is het zaak om de juiste mensen te vinden. Dat proces loopt dus.” Ook vond hij dat er meer gezicht moest worden gegeven aan degenen die voor de camera staan. ”Daarmee is een goede stap gezet met Viaplay TV.”

Iets wat ook al snel bij Lodewick op de radar kwam te staan, was de beeldkwaliteit. “Het is iets waar we aan werken“, onthult hij. “We hebben plannen om de beeldkwaliteit van onze stream op te schroeven. Ik kan er nog geen datum op plakken, maar het staat hoog op onze agenda voor 2024.”

Lodewick kreeg bij zijn aanstelling de opdracht mee om de Nederlandse tak van de streamingdienst verder op te tuigen, zodat deze meer op eigen benen komt te staan. Nu moet er voor allerhande zaken nog bij de centrale organisatie van de Viaplay Group worden aangeklopt. “Dat is een proces waar we zo langzamerhand aan beginnen”, zegt Lodewick. “Het voornaamste is dat we een aantal marketingmensen aannemen, want op dat vlak zijn we nu nog aangewezen op mensen die in verschillende andere landen zitten. Daarnaast moeten we een eigen commercieel team opzetten. Ik hoop daar ergens in de komende maanden vacatures voor uit te kunnen zetten.”

Viaplay TV

Een belangrijke ontwikkeling sinds het aantreden van Lodewick is de komst van Viaplay TV, een lineaire tv-zender op de plek waar eerst SBS9 zat. De streamingdienst sloeg hiervoor de handen ineen met Talpa Network. Viaplay TV is mogelijk nog maar het begin van die samenwerking. “Talpa is een erg mooi en groot bedrijf met heel veel media en advertentiemogelijkheden. We zijn nu aan het kijken of we daar meer mee kunnen doen. Wat dat precies zou kunnen zijn, daar zijn we nog niet over uit.”

De studio van Viaplay in Hilversum. Foto door: Erwin Jaeggi

Op de eerste dag van het Japanse Grand Prix-weekend ging Viaplay TV live. Lodewick: “De cijfers van het eerste weekend waren heel goed. Het was zelfs een record als het gaat om het marktaandeel van dat kanaal. Een mooi begin van de samenwerking dus. Iedereen is heel tevreden.”

Volgens Lodewick moet Viaplay TV als etalage worden gezien. “Het lineaire kanaal is voor ons een mogelijkheid om ons product en onze mensen aan een groter publiek te laten zien, en meer ruchtbaarheid te geven aan alles wat we hebben. Want we hebben meer dan alleen de Formule 1, Premier League en darts“, zegt Lodewick. “Maar de streamingdienst blijft onze core business. Dat is waarmee we onze boterham verdienen.“

Inkoppertje

“We hebben gekeken of we zelf een kanaal konden opzetten voor Viaplay TV“, gaat Lodewick verder. “Gelukkig konden we het met een partner doen, want zelf iets opzetten is best een opgave. Daar komt heel wat bij kijken.” Volgens de Viaplay CEO was de deal met Talpa snel beklonken. “Ik denk dat het voor zowel Talpa als ons iets moois is. We waren er daarom redelijk snel met elkaar uit. Het is echt een win-winsituatie.”

Over hoe de samenwerking precies tot stand is gekomen, doet hij uit de doeken: “We hebben wat contacten binnen Talpa. Daar zijn we naartoe gegaan met de vraag of we iets samen konden gaan doen. Toen kwam redelijk snel de mogelijkheid op tafel om SBS9 tot Viaplay TV om te dopen. Voor Talpa is dit een kans om het marktaandeel van die zender te laten groeien, en voor ons is het een mogelijkheid om een mooie etalage te hebben voor wat er op onze streamingdienst te zien is. Het was voor beide partijen een inkoppertje.”

Er zaten slechts drie dagen tussen het moment dat de samenwerking wereldkundig werd gemaakt en het moment dat SBS9 plaatsmaakte voor Viaplay TV. Was het na het zetten van de handtekeningen een kwestie van zo snel mogelijk de boel omzetten? Lodewick: “Als je er samen uit bent, ga je kijken wanneer je het bekend gaat maken en wanneer je gaat beginnen. We vonden de Japanse Grand Prix een geschikt moment, omdat deze race in een andere tijdzone is. Dat gaf ons de kans om de race later op de dag integraal op tv uit te zenden, zonder dat het onze abonnees zou steken, aangezien de meesten van hen de race dan al live hebben gezien. Dat was de belangrijkste reden om het op dat moment te doen.”

De Formule 1-studio van Viaplay met Amber Brantsen, Giedo van der Garde en Ernest Knoors. Foto door: Erwin Jaeggi

Hoeveel tijd er precies zat tussen het sluiten van de overeenkomst en het versturen van het persbericht waarin Viaplay TV werd aangekondigd, wil Lodewick niet prijsgeven. “Het heeft niet drie maanden op de plank gelegen, maar het is ook niet zo dat we één dag nadat de gesprekken afgerond waren, het persbericht de deur uit hebben gedaan. Het zit daar ergens tussenin.”

Een streamingdienst die een lineair tv-kanaal begint, is dat niet vloeken in de kerk? Lodewick: “Ik snap die opmerking wel. Maar uiteindelijk willen we een zo groot mogelijk bereik hebben. En in Nederland wordt gewoon nog veel lineair tv gekeken. Met Viaplay TV kunnen we mensen bereiken die we anders niet hadden bereikt. En ook mensen bereiken die een mening over Viaplay hebben, terwijl ze misschien nog nooit naar ons gekeken hebben. Op social media kun je wel iets van jezelf laten zien, maar het gaat dan om fragmenten van maar dertig of zestig seconden. Daarmee kun je niet écht overbrengen waar je voor staat en wat je allemaal produceert. Vandaar deze zijwaartse stap in technologie.“

Dat on demand kijken de toekomst is, staat volgens Lodewick buiten kijf. “Het gaat misschien traag, maar we zien wel degelijk een verschuiving naar streamingdiensten“, zegt hij. “Vijftien jaar geleden had iedereen een abonnement op Netflix. Inmiddels heeft iedereen naast Netflix een abonnement op nog één of twee andere streamingdiensten. Uit alles blijkt dat die trend doorzet. Maar ondertussen is er ook een hele grote groep die nog altijd traditioneel tv kijkt.“

Selectief

Gevraagd naar de strategie achter het selecteren van sportcontent voor Viaplay TV, laat Lodewick weten: “We gaan van maand tot maand bekijken wat we gaan uitzenden. We zullen erg selectief zijn in wat we laten zien en hoeveel. Maar soms wil je, suf gezegd, een keer een cadeautje geven, zodat mensen kunnen kennismaken met het beste van het beste van wat je te bieden hebt. Maar in principe komt de crème de la crème alleen op de app en niet op Viaplay TV.”

Een paar uur na de finish de race volledig terugkijken op Viaplay TV, zoals bij de Japanse Grand Prix mogelijk was, wordt zeker niet de norm. “Als een race in een heel andere tijdzone is, dan kun je erover nadenken om een race integraal uit te zenden. Maar het blijft iets wat we maar zeer sporadisch zullen doen. Anders heeft straks iedereen zoiets van: ik wacht wel een paar uurtjes.”

Dutch GP

Er geldt een wettelijke verplichting dat de Nederlandse Grand Prix, als belangrijk evenement, op het open net wordt uitgezonden. Hiervoor sloot Viaplay eerder een driejarige overeenkomst met de NOS. De aankomende editie is de laatste die onder het contract valt. Met Viaplay TV is er nu ook de optie om de race in Zandvoort zelf rechtstreeks op het open net te brengen. Maar dat gebeurt niet.

Chiel van Koldenhoven interviewt Oscar Piastri bij de GP van China. Foto door: Erwin Jaeggi

Lodewick: “De race gaan we dit jaar in elk geval niet live op ons lineaire kanaal uitzenden. Dat ligt bij de NOS. Daar is een deal voor gesloten en die respecteren we. Of we rondom de Dutch Grand Prix nog iets extra’s laten zien op Viaplay TV, dat moet nog worden bekeken.” Op de vraag of de situatie volgend jaar anders zal zijn, laat hij weten: “Daar kan ik nu nog niets over zeggen.“ Dit heeft ook te maken met dat de overeenkomst met Talpa vooralsnog tot het einde van het jaar loopt. “Al hopen we natuurlijk dat iedereen straks tevreden is en we langer door kunnen gaan.”

Uitzendrechten

Afgelopen donderdag wisten meerdere media, waaronder Motorsport.com, te melden dat de uitzendrechten voor de Formule 1 tot en met 2029 bij Viaplay blijven. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode vol speculatie, al moet de officiële bekendmaking van de Formule 1 nog volgen. Die wordt later deze maand verwacht.

Zo lang het F1-rechtenproces nog niet afgerond is, kan Lodewick er uiteraard weinig over zeggen. Maar dat er de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven is over de F1-uitzendrechten, begrijpt hij wel. “Sportrechten zijn altijd een hot topic in Nederland. Dat zagen we eerder ook toen ESPN in onderhandeling was met de Eredivisie over de uitzendrechten. Heel veel mensen vinden daar iets van en voelen zich ook geroepen om er iets over te zeggen“, constateert Lodewick.

Dat is op de eerste plaats vervelend voor degenen die bij Viaplay werken, zegt Lodewick. “Het is voor hen niet leuk om te horen dat de rechten naar Ziggo gaan, terwijl er nog helemaal niets bevestigd is door de Formule 1. Om een week later te horen dat de rechten toch bij Viaplay blijven en weer een week later dat Apple zich in de strijd mengt.“ Uitspraken van experts op het gebied van sportrechten vonden gretig aftrek bij de media, zag ook Lodewick. “Iedereen mag er graag iets over zeggen, maar voor de mensen die bij ons aan de F1-programma’s werken, is dat gespeculeer niet zo fijn.”

Prijsverhoging

Eerder dit jaar werd duidelijk dat klanten van Viaplay ook toegang krijgen tot F1 TV, de streamingservice van de Formule 1 zelf. Niet lang daarna kwam naar buiten dat de prijs voor een jaarabonnement op F1 TV met 30 euro werd verhoogd naar 94,99 euro. Sommigen suggereerden dat deze prijsverhoging te maken had met de overeenkomst die Viaplay en het FOM hadden gesloten. “Nee, dat staat echt los van elkaar. We hebben echt nul invloed op het prijsbeleid van F1 TV”, aldus Lodewick. Met een glimlach: “Mocht je denken dat wij daar iets over te zeggen hebben, dan overschat je onze invloed! Het zou bovendien niet eens mogen.”

Viaplay heeft uiteraard wel iets te zeggen over de eigen prijs, en die wordt per 22 mei met 2,00 euro verhoogd naar 17,99 euro per maand. “Dat heeft te maken met dat de prijzen voor de rechten omhoog gaan”, licht Lodewick toe. “Daarmee nemen onze kosten toe. We willen echter graag het beste sportaanbod blijven aanbieden en op de manier zoals we dat nu doen. Maar daar hangt gewoon een bepaald prijskaartje aan.”

Viaplay komt de klant tegemoet met een kortingsactie. Lodewick: “Drie weken voor we de prijsverhoging doorvoeren, kun je gedurende drie weken een jaarabonnement bij ons afnemen waarbij je omgerekend 13,79 euro per maand betaalt.“ Dat levert op jaarbasis een besparing van ongeveer 50 euro op. “Een prijsverhoging is nooit leuk“, erkent Lodewick. “Maar met deze actie willen we onze trouwe klanten graag de mogelijkheid bieden om voor een scherpere prijs bij ons te blijven. Deze aanbieding is dus voor beperkte tijd beschikbaar, van 30 april tot en met 21 mei.”