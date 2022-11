Door zijn overwinning in de Verenigde Staten evenaarde Max Verstappen het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel van dertien Formule 1-zeges in een seizoen. Afgelopen zondag won Verstappen opnieuw met Red Bull Racing. In Mexico was de Nederlander Lewis Hamilton de baas en zo heeft hij het record nu alleen in handen. Ook heeft niemand ooit zoveel punten behaald in een seizoen als Max Verstappen in 2022.

Giedo van der Garde weet waar Verstappen het grootste verschil heeft gemaakt. “Ik denk toch wel de start. Als je weet dat je van pole-position start, weet je dat het moeilijk is om de eerste bocht als eerste door te komen door de slipstream die de anderen hebben", vertelt de analist van Viaplay aan Motorsport.com. "Het voordeel was dat de Mercedessen niet zo hard liepen als de Red Bulls. Doordat Max na drie bochten op plek een lag, kon hij de race contoleren, zijn banden managen en het gat met Hamilton managen. Dat was denk ik de sleutel. Op de mediums ging hij vervolgens zo hard, hij reed constant drie of vier tienden per ronden weg. Dan heb je alles onder controle. Ik denk ook dat je als rijder eerst de rijderstitel pakt, dan de constructeurstitel en nu het record, je in zo’n flow zit en zoveel vertrouwen hebt dat alles vanzelf gaat.”

Van der Garde ziet dat Verstappen op alle punten sterk is. “Ik denk dat hij gemiddeld gewoon altijd een 9 scoort. Hoe hij in control is, hoe hij zijn banden managet, hoe hij rijdt, hoe hij start, wat zijn conversaties zijn met zijn team en zijn engineers. Als je een keer in zo’n flow zit, je blijft daar inzitten, het vertrouwen is goed, het team staat achter je en je wint alles, dan gaat het echt vanzelf. We hebben natuurlijk races gezien zoals in Boedapest, waarin hij spinde en won. En in Spa moest hij als veertiende starten en lag hij na twaalf ronden al eerste. Dat soort races waren natuurlijk geweldig. Maar ik denk dat als Max van pole mag starten en de hele race eerste rijdt, dat voor hem het beste scenario is wat je kan hebben.”

Heel Red Bull sterk

Over de teamprestatie van Red Bull Racing is Van der Garde content. “Ik denk dat ze maximaal gepresteerd hebben. Het enige dat je eruit kan halen is die pitstop die niet helemaal goed was. Dat het fout ging bij Sergio Perez is een puntje van kritiek. Maar voor de rest hebben beide rijders een goede race gereden, de kwalificatie was goed, de auto was goed op orde in de race. Dus ik denk dat ze maximaal gepresteerd hebben, en helemaal als je kijkt naar Ferrari. Die waren natuurlijk helemaal nergens. Als je dan toch weer extra punten kan scoren, en je Perez nu tweede hebt staan in het kampioenschap, is dat wel lekker om die laatste races zo in te gaan.”

Gevraagd naar het doel van Helmut Marko om nog meer zeges te behalen in 2022, antwoordt Van der Garde. “Ik verwacht dat hij [Verstappen] er nog twee gaat pakken, en dat hij op een record gaat komen van zestien Grand Prix-overwinningen. Zonder twijfel. Weet je wat het is: die gozer is zo goed bezig. Ik heb hem gisteren ook weer een appje gestuurd, met dat ik echt wel trots bent op wat hij laat zien. Het is gewoon een held. Hij heeft alles onder controle, is zo relaxed en het ziet er zo makkelijk uit. Ik weet zelf hoe moeilijk dat is. Het is ongelofelijk wat we nu meemaken in Nederland. Een wereldkampioen, een constructeurskampioen, een nieuw record met veertien overwinningen. Hij gaat zo denk ik echt naar die zestien GP-overwinningen toe. Volgend jaar hebben we er natuurlijk nog een Nederlander bij met Nyck de Vries. Het is waanzinnig dat we met zo’n klein landje dit mee mogen maken.”