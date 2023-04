Maar liefst drie keer gingen de coureurs vanaf de grid van start in de Grand Prix van Australië. Na de reguliere start ook nog twee keer omdat er een rode vlag gezwaaid werd. Eenmaal vanwege een crash van Alexander Albon vroeg in de race, het andere incident vond laat in de race plaats na een merkwaardige crash van Kevin Magnussen. Rode vlaggen zorgen altijd voor een vreemde situatie, maar de keuze van de Formule 1 om de wedstrijd te hervatten met staande starts is ter discussie komen te staan. Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde blikt terug. “Als rijder vraag je altijd even of iedereen oké is bij een rode vlag, dan moet er wel iets geks gebeurd zijn”, zegt Van der Garde in zijn podcast DRS: De Race Show. “Maar die nieuwe regel met die herstarts, ik vind het altijd wel cool. Die laatste herstart [na het incident van Magnussen] weet ik niet helemaal, misschien hadden ze dat niet moeten doen voor die laatste twee rondjes. Die eerste herstart was natuurlijk wel… Ik vond het mooi om te zien.”

Juist dat moment van Magnussen was merkwaardig, vond Van der Garde. “Dat was een hele rare crash, normaal kom je de eerste bocht uit en de tweede bocht is dan makkelijk vol gas. Zelfs in mijn tijd met een slechte auto was die bocht gewoon vol gas. Het leek alsof hij even z’n concentratie kwijt was of dat hij net naast de lijn zat en vuil op z’n banden had waardoor hij nog verder wijd ging. Het was alsof hij gas hield en wel keek waar hij uitkwam. Maar het was een hele rare crash.”

Na de derde rode vlag vanwege het incident tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly besloot de wedstrijdleiding om de laatste ronde achter de safety car af te werken. Max Verstappen was in alle gevallen de raceleider en zijn starts werden naarmate de race vorderde steeds beter. “De eerste start was helemaal niet goed en liet hij zich in bocht drie pakken door Hamilton, hij was voorzichtig. Hij is zo berekenend en weet precies waar hij mee bezig is. Hij weet dat zijn auto snel is, dat hij zelf sneller is. Ik vind het mooi om te zien. Hij is maar met één ding bezig en dat is zoveel mogelijk punten pakken om wereldkampioen te worden.” Bij de laatste herstart met twee ronden te gaan was er geen tijd om het later nog recht te zetten deed Verstappen het precies goed. “Het is dan wel mooi om te zien dat hij piekt op het juiste moment. De twee starts daarvoor kwam hij niet helemaal goed weg, verloor hij een beetje. Nu draait het erom en dan moet je sowieso een goede positie hebben op de grid. Ook dat hij helemaal vooraan stond en zijn voorwielen op de witte lijn had, heel slim. Dan heb je net twintig of dertig centimeter meer te pakken. Vervolgens maakt hij een goede start, gaat hij door bocht 1 en was hij vertrokken: ‘Toedeledokie, ik ga die race winnen.’ Daarachter was het echt een zootje.”