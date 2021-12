Van der Garde pleit voor verandering DRS-regels in Formule 1

Een aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen zorgde zondag in Jeddah voor een nieuw kookpunt in een toch al zinderende Formule 1-titelstrijd. Verstappen moest de eerste plek opgeven na een illegale inhaalactie en wilde dat in aanloop naar de laatste bocht doen. Daar lag de DRS-lus voor het lange rechte stuk waar weer een inhaalactie plaats zou kunnen vinden. Verstappen ging in de ankers en Hamilton reageerde te laat, waardoor een aanrijding ontstond. Na de race kreeg Verstappen tien seconden tijdstraf, maar de discussie ging vooral om de activatie van de DRS. Het is volgens Van der Garde een grijs gebied in het Formule 1-reglement waar opheldering over gegeven moet worden.

“Ik vind van wel, maar er is altijd een grijs gebied”, liet Van der Garde woensdag tijdens de Viaplay-presentatie weten op de vraag of het reglement te onduidelijk is. “In het geval van het teruggeven van een positie moeten ze gewoon zorgen dat de DRS uitgaat. Iemand moet je terug inhalen doordat er een illegale inhaalactie heeft plaatsgevonden, vervolgens moet je die plek geven. Dan moet er gewoon in de regels staan dat je geen DRS mag gebruiken. Het is nu gewoon een spelletje van wie er als eerste overheen gaat, dan heeft de man erachter DRS en kun je hem zo terugpakken. Het reglement moet op dat vlak verduidelijkt worden, geen DRS in dat geval.”

Hoewel de race over het algemeen geen reclame voor de Formule 1 was, genoot Van der Garde wel van de toestanden in Saudi-Arabië. “Het was wel echt een spectaculaire race. Ik heb thuis gekeken met de familie en heb de hele race op het puntje van m’n stoel gezeten en heb zelfs rondjes gelopen van verbazing wat er allemaal gebeurde.” Wat hem betreft bestaat er geen twijfel over de uiteindelijke wereldkampioen: “Max gaat het worden, dankzij hem hebben we echt veel spektakel gekregen en daar mogen we echt blij mee zijn.”