Giedo van der Garde opnieuw voor F1 in actie in Zandvoort

De Formule 1 doet al sinds de terugkeer van de koningsklasse in Zandvoort een beroep op Van der Garde. In 2021 en 2022 werd de oud-coureur van Caterham ingeschakeld om de eerste drie uit de eerste kwalificatie te woord te staan. Vorig jaar mocht hij voor het eerst de F1-microfoon ter hand nemen om vragen te stellen aan de top-drie uit de race.

"Het is superleuk om te doen", zegt Van der Garde tegen Motorsport.com. "Kennelijk zijn ze tevreden over me, dat ze me steeds hiervoor vragen." Hij geeft toe dat hij de eerste keer wel nerveus was toen hij de coureurs in parc fermé moest ondervragen, wetende dat er miljoenen mensen op tv meekijken en -luisteren. "Maar inmiddels gaat het me makkelijk af. Het zijn uiteindelijk ook maar een paar vragen die je aan iedere coureur kunt stellen, dus zo heel ingewikkeld is het nu ook weer niet."

Bij de editie van 2021 werden de podiumklanten nog opgevangen door ex-Minardi- en Red Bull-racer Robert Doornbos. Dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard deed dit in 2022, alvorens Van der Garde vorig jaar dus na afloop van de race de top-drie mocht opvangen.

Dit jaar wordt de top-drie uit de kwalificatie geïnterviewd door voormalig Renault F1-coureur Jolyon Palmer, die tegenwoordig als analist werkzaam is bij F1 TV. Een jaar geleden was dit nog een klus voor Coulthard.