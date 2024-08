Deze unieke bokalen worden uitgereikt na F1-race Zandvoort

Zoals elk jaar presenteert de Grand Prix van Nederland in aanloop naar het Formule 1-weekend op Zandvoort de nieuwe trofee. Dit jaar is de bokaal voor de coureurs gemaakt door de muzikant Robbie Williams en die voor de constructeurs door de kunstenaar Marcel van Luit, in samenwerking met Royal Delft. Voor de vorm van de trofeeën heeft men teruggegrepen op de bokalen die in 2023 werden uitgereikt. Dit ontwerp is dus wederom afkomstig van Studio Piet Boon.

"In jaar 1 en 3 van de op de kalender teruggekeerde Dutch Grand Prix hebben we de trofeeën gebaseerd op het oude design van de eerste autosport race in Nederland", vertelt sportief directeur Jan Lammers over de totstandkoming van de trofeeën voor de Dutch Grand Prix van 2024. "Met dezelfde vorm van de trofeeën houden we vast aan die historie, maar hebben we met het design van Marcel van Luit en Robbie Williams een prachtige moderne doorvertaling gemaakt, die past bij de 2024 editie."

De bokalen voor de drie coureurs op het podium in Zandvoort zijn dus ontworpen door popster Williams. De Brit is al jarenlang een trouwe volger van de Formule 1 en werd door de organisatie van de Nederlandse GP benaderd om de trofeeën te ontwerpen. Het ontwerp ervan is geïnspireerd op zijn recente expositie in het Moco Museum in Amsterdam, met werken die gaan over de mentale gesteldheid en de druk die komt kijken bij het zijn van een wereldster - iets waar Williams zelf enorm mee heeft geworsteld.

Kunstenaar Marcel van Luit met de door hem ontworpen bokaal voor de winnende constructeur.

Van Luit ontwierp dus de bokaal voor de winnende constructeur, waarbij hij zich liet inspireren door de natuurlijke schoonheid van Zandvoort en de dynamiek van de Formule 1. Hij staat bekend als een kunstenaar in meerdere disciplines. Zo schildert, beeldhouwt en animeert hij. Zijn kunstwerken moeten de connectie tussen de mens en het dier uitbeelden. Van Luit kiest er vaak voor om levensgrote kunstwerken te maken en wil de bewonderaars inspireren om zorgvuldig met de aarde om te gaan. De kunstenaar is wereldwijd bekend en mag over de hele wereld exposeren. Volgende maand is zijn volgende grote expositie, in Los Angeles. Ook bekende muzikanten als Lionel Richie, Post Malone en Drake hebben hem opdrachten gegeven om kunstwerken te maken.

Royal Delft was ook vorig seizoen betrokken bij het maken van de prijzen. Net als dit jaar werkte het destijds samen met Studio Piet Boon. Het bedrijf is vooral bekend van het Delfts blauw en bestaat al sinds 1653.