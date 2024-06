Hoewel F1-trofeeën moeten voldoen aan een aantal regels - zoals de aanwezigheid van het F1-logo, de volledige naam van het kampioenschap en de positie aan de finish, evenals beperkingen qua breedte en hoogte - hebben de ontwerpers heel wat vrijheid. Dat heeft in het verleden al geresulteerd in opmerkelijke bekers. We hebben de tien meest opvallende trofeeën op een rijtje gezet.

Grand Prix van San Marino - Gouden trofee

Ayrton Senna viert zijn eerste overwinning voor McLaren. Alain Prost en Nelson Piquet flankeren hem. Foto door: Motorsport Images

De winnaar van de Grand Prix van San Marino kreeg in het verleden een van de meest opvallende bokalen uit de historie van de sport. De enorme gouden trofee bevatte de namen van alle winnaars van de race, met het logo van de Automobile Club Bologna - een stad nabij het circuit van Imola - daar vlak boven. Het meest opvallende element was echter het figuur met een speer in de hand bovenop de bokaal. Nigel Mansell won de race in 1992 en verkocht de beker vorig jaar op een veiling. Daar bracht hij meer dan 30.000 euro op.

Dit ontwerp werd gebruikt tot de San Marino GP van 1994. Het jaar erna stapte men over op een zwart en zilveren schaal.

Grand Prix van Brazilië - Nigel Mansell haalt zijn vinger open

Nigel Mansell heeft aandacht nodig omdat hij zijn hand heeft gesneden aan de winnaarstrofee. Foto door: Motorsport Images

De trofeeën die in de jaren 80 aan de winnaars van de Grand Prix van Brazilië werden overhandigd, waren ook bijzonder. Ze stonden op een zwarte basis van zes pilaren, met daarbovenop een zilveren trofee met gouden oren. Het verhaal erachter is minstens zo opvallend.

Nigel Mansell won de race in 1989 bij zijn debuut in dienst van Ferrari. Op het moment dat hij de trofee wilde optillen, haalde hij zijn vinger flink open aan een van de scherpe pilaren. Gezien zijn reactie was het een pijnlijke gebeurtenis. De Brit strompelde het podium af en liet de officials aan de zijkant naar de jaap kijken.

Grand Prix van Mexico 1989 - De koperen spuugbak

Winnaar Ayrton Senna (BRA) McLaren MP4/5 op het podium ontvangt zijn Trofee Mexicaanse GP Foto door: Sutton Images

In het seizoen 1989 werden er heel wat opmerkelijke bokalen uitgereikt, zo ook bij de Mexicaanse GP. Ayrton Senna domineerde vanaf pole-position en won met 15,6 seconden voorsprong. Zijn beloning? Een koperen kruik die veel weg had van een spuugbak uit de 19e eeuw die gebruikt werd om zaken zoals pruimtabak in uit te spugen.

Het 35,6 centimeter hoge en 1,6 kilogram zware ding was op de voorkant voorzien van de tekst ’Grand Premio de Mexico 1er Lugar Piloto’. Senna mocht het pronkstuk echter niet mee naar huis nemen. McLaren stond erom bekend alle zilverwaar in de fabriek in Woking tentoon te stellen. Opmerkelijk genoeg vroeg Senna om een replica, de enige keer in zijn loopbaan bij McLaren dat hij dat deed. Dit is dus de enige bokaal uit het Senna-McLaren tijdperk dat ook buiten Woking te zien is geweest.

Grand Prix van Spanje - Tio Pepe-trofee

Ayrton Senna viert de overwinning op het podium met Nigel Mansell, 2e, en Alain Prost, 3e. Foto door: Rainer Schlegelmilch

Jerez huisveste de Spaanse Grand Prix tussen 1986 en 1990. Ayrton Senna en Alain Prost wonnen tweemaal, Nigel Mansell boekte eveneens een zege. Mansell had er ook zomaar twee kunnen winnen, want in de bloedstollende editie van 1986 eindigde hij op slechts 0,014 seconden achter Senna als tweede.

De trofee van dat jaar was eveneens bloedstollend. Het gaf perfect de associatie van de stad Jerez met sherry weer: een versterkte wijn gemaakt van witte druiven die in de omgeving van het circuit verbouwd worden. De trofee had de vorm van een sherryfles met de logo’s van sherrymerk Tio Pepe prominent aanwezig. Het geheel werd gecompleteerd door een hoed en een kleine Spaanse gitaar, geheel in Spaanse sferen zogezegd.

Grand Prix van Europa 1993 - De Sega-trofee

Ayrton Senna, op de eerste plaats, houdt de Sega Sonic the Hedgehog trofee omhoog op het podium. Foto door: LAT Photographic

De Sega-trofee is misschien wel de meest bekende trofee in de historie van de Formule 1. Het maakte deel uit van een enorme marketingcampagne voor de Japanse ontwikkelaar van videospelletjes. Sega was al sponsor van Williams, en op Donington Park was het logo op bijna elke plek zichtbaar: van billboards tot de boarding langs het circuit en op het podium van de Europese GP van 1993.

Deze agressieve reclamecampagne ging gepaard met een andere klassieker: de fameuze openingsronde van Ayrton Senna, die in de natte omstandigheden van de vijfde naar de eerste plek opklom. Vervolgens won hij de race met een enorme voorsprong. De beloning op het podium mocht er zijn: een gouden Sonic, het meest bekende karakter van Sega. Uiteraard ontbrak het Japanse logo niet. Al op het podium werd er hartelijk om gelachen. McLaren-teambaas Ron Dennis kon het minder waarderen. De bokaal werd naar een opslagruimte verbannen. Pas in 2020 werd het toegevoegd aan de prijzenkast in het McLaren Technology Centre.

Grand Prix van Australië - Fosters

Thierry Boutsen (Williams Renault) op de eerste plaats en teamgenoot Riccardo Patrese op het podium. Foto door: LAT Photographic

Ayrton Senna boekte zeven maanden na de winst in Donington 1993 zijn laatste F1-overwinning tijdens de GP van Australië. De legendarische Braziliaan zegevierde vanaf pole-position met een voorsprong van 9,2 seconden. Hij was bovendien de laatste coureur die de Fosters-trofee in ontvangst nam. De bierbrouwer was van 1986 tot 1993 de titelsponsor van de race.

De winnaar kreeg een vrij unieke trofee. Het moest een blikje Fosters voorstellen, met een gouden frame eromheen om het geheel wat meer glamour te geven. Op de trofee stonden de namen van alle winnaars van die periode, en het logo van Fosters bovenop het blauwe deel.

Britse Grand Prix 2014 - Lewis Hamilton not amused

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 1e positie, op het podium met zijn trofee. Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Het is traditie dat de winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië de gouden trofee van de Royal Automobile Club overhandigd krijgt. Die bokaal wordt al sinds begin jaren 70 gebruikt. In 2014 brak de Britse GP met die traditie. In plaats van de iconische trofee kreeg de winnaar een hypermodern, knalrood element in de vorm van het Santander-logo - de bank die hoofdsponsor was van de race.

Racewinnaar Lewis Hamilton was niet blij. Hij vroeg op het podium al: “Waar is de gouden bokaal?” Uiteindelijk kreeg hij die overhandigd tijdens de post-race persconferentie, maar de Brit stak zijn mening over de koerswijziging van de organisatie niet onder stoelen of banken.

Grand Prix van Frankrijk - King Kong

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e, tilt zijn trofee op Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

De Franse GP staat bekend om een van de meest opvallende en unieke trofeeën uit de historie. Tussen 2018 en 2022, toen de race op Circuit Paul Ricard werd verreden, kregen de podiumklanten een trofee die veel weg had van een agressief ogende King Kong. In sommige jaren was hij wit, in andere jaren was hij in de kleuren van de Franse vlag gespoten en hield hij een Pirelli-band vast.

Het concept kwam uit de koker van beeldhouwer en kunstenaar Richard Orlinski, en is een kopie van zijn levensgrote King Kong-kunstwerk op het circuit.

GP’s van Japan en Amerika 2023 - De kus-trofee

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, verlaat het podium met zijn trofee Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Dat de Formule 1 om hypermoderne techniek draait, is al langer bekend. Dat ook de bokalen daarin meegaan, is nieuw. In 2023 werd in Japan de eerste trofee geïntroduceerd die door een kus geactiveerd werd. Na de kus verschenen de kleuren van de vlag van de winnaar. Het concept kwam uit de koker van het fameuze Pininfarina en was bedoeld om slimme technologieën te verwerken in de prijzen.

Max Verstappen won de race in Suzuka, wat betekende dat de Nederlandse driekleur op de oorspronkelijk witte trofee verscheen wanneer de wereldkampioen hem kuste. Een maand later won hij ook in Amerika, waar de bokaal wederom een kusactiverend systeem had. Ditmaal was de hoofdprijs zwart gekleurd.

Grand Prix van Canada 2024 - AI trofee

Artificial Intelligence wordt in de Formule 1 al langer gebruikt, maar in Canada 2024 voor het eerst ook op het podium. De trofee is ontworpen in samenwerking met Amazon Web Services. AWS onderzocht allerlei trofeeën alvorens AI zelf een bokaal te laten bedenken. Dit werd vervolgens vervaardigd door een zilversmid in Engeland.

Het eindresultaat is een futuristische trofee met een gouden eivormig object in het midden, op zijn plaats gehouden door gebogen spiralen aan de zijkant.