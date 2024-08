Coureurs vrezen windstoten en minder baanactie als gevolg in F1 Zandvoort

Het weekend in Zandvoort gaat stormachtig van start, met windkracht 7 aan de kust en windstoten van tot wel 80 kilometer per uur. Voor de fans langs de baan kan het dus wat fris worden tijdens de eerste twee vrije trainingen, maar de coureurs zullen ook rekening moeten houden met het onstuimige weer. Eén windvlaag kan de balans van de auto immers flink verstoren. McLaren-coureur Oscar Piastri voorspelt dat het 'ongelofelijk moeilijk' gaat worden om onder deze omstandigheden te rijden. "De hoeveelheid downforce die je wint - of belangrijker nog, verliest - hangt af van de windrichting. In sommige bochten zal het waarschijnlijk voelen alsof we een F2-auto besturen", zegt Piastri. Wat het volgens hem met name moeilijk maakt, is dat die wind niet goed voelbaar is wanneer deze recht voor of achter de wagen is. "Je kunt het best goed voelen als deze zijwaarts is", legt de Australiër uit. "En als je op het verkeerde moment een windvlaag krijgt, dan heb je het zelf niet meer in de hand. Het zal dus een interessante dag worden."

Ferrari-coureur Charles Leclerc stelt dat 'geen auto gemaakt is voor de voorspelde wind' en vreest dat dit gevolgen kan hebben voor de baanactie. "Volgens mij gaat het om [windstoten] tot 80 kilometer per uur, in dat geval weet ik niet of er veel auto's de baan op zullen gaan. Als het goed is, zal het zaterdag en zondag wat kalmer worden, maar er zal nog altijd een zeer harde wind staan."

De ervaren Fernando Alonso ziet het wat positiever in. De Aston Martin-coureur verwacht dat de coureurs prima om kunnen gaan met de harde wind. "Het is op alle circuits een uitdaging, maar misschien des te meer hier in Zandvoort door de snelle bochten en blinde punten die je hebt, zoals in bocht 7 en 8, en bocht 3 met de banking", verklaart de tweevoudig F1-kampioen. "Historisch gezien staat hier altijd veel wind. Nu is dat meer dan normaliter het geval is, maar ik denk dat we wel om kunnen gaan met de wind. Maar het is niet alleen de wind: op zaterdag valt er misschien ook wat regen. Het wordt dus een weekend vol kansen en uitdagingen, laten we zien of we enkele kunnen benutten."

Geen snelle rondetijden

Lando Norris benadrukt dat het 'veel lastiger' is om met een Formule 1-auto in de harde wind te rijden dan men denkt. "Zelfs 25 kilometer per uur is al veel, zelfs tussen géén wind en 10 kilometer per uur zit verschil", legt de McLaren-coureur uit. "Wanneer het constant 25 kilometer per uur is, dan maakt dat ook een groot verschil. Of het nou 50, 60, 70 of 80 kilometer per uur wordt, dat weet ik niet. Maar ik heb nog nooit zoiets meegemaakt [in F1]. Het zou natuurlijk vrij gevaarlijk kunnen zijn. Als je een bocht als bocht 7 [Scheivlak] ingaat en daar een windvlaag van 60, 70 of 80 kilometer per uur hebt, dan verandert dat [de balans in] de auto. Dan valt er als coureur niks te doen, dan zou je in de grindbak of muur kunnen belanden. Ik weet niet helemaal wat te verwachten."

Daniel Ricciardo stelt dat de coureurs zich niet helemaal kunnen voorbereiden op de voorspelde harde wind. "Het kan zelfs in één bocht gebeuren dat je slipt en voor je gevoel niks anders deed. 'Wat gebeurde er?' Je engineer kan dan zien dat je een windvlaag te pakken had, die de auto dus in feite wegduwde. Je kunt je er niet echt op voorbereiden als het iets van 50 of 80 kilometer per uur is. Je moet gewoon weten dat het veel moeilijker zal zijn om op de limiet te rijden. Het zal een beetje zijn alsof je in de regen rijdt. Je neemt wat meer marges, houdt rekening met minder grip en kan wat momenten verwachten. Daarom is het ook behoorlijk lastig om in winderige omstandigheden op de limiet te zitten. Als er veel wind staat, dan hoef je geen snelle rondetijden te verwachten."